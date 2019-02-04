Ледники Антарктиды тают: под ледником Туэйтса обнаружена пустота

Таяние ледника Туэйтес привело к повышению уровня моря примерно на 4%.

В Западной Антарктиде под ледником Туэйтса обнаружена пустота, объем которой можно заполнить 14 млрд тонн льда.

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Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает Анадолу. Высота полости, обнаруженной под ледником Туэйтса, составляет не менее 300 м.

Исследователь NASA Пьетро Милильо сообщил, что наличие большой полости под ледником играет важную роль в таянии ледников. «Чем больше тепла и воды попадают под ледник, тем быстрее он тает», - сказал Милильо.

Таяние ледника Туэйтес привело к повышению уровня моря примерно на 4%.