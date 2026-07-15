Это не кошка и не собака: учёный предупредил, чего нельзя делать с аистом

Длительное и тесное "общение" с дикими птицами может очень негативно повлиять на их будущее.

Люди часто забирают к себе аистов – например, тех, которые не улетели осенью или при определенных обстоятельствах получили ранения. Однако нужно понимать, что длительное и близкое "общение" с дикими птицами может очень плохо повлиять на их будущее.

Как рассказал УНИАН доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев, в Одесской области тоже были случаи, когда диких аистов приходилось "брать под опеку". Так, однажды из-за сильного града погибло более 10 аистов, но двое уцелели.

"Мы забрали их к себе – держали на границе у моря, подкармливали. Потом они научились добывать пищу самостоятельно и улетели – исчезли из виду. Но людям нужно понимать: если аисты слишком привыкают к ним, это очень плохо. Со временем прирученная птица просто погибнет от голода", – подчеркнул ученый.

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По его словам, аиста, нуждающегося в помощи, можно кормить, но не превращать в домашнего питомца – "не обниматься, не целоваться" с ним. Ведь дикая птица не должна привыкать к постоянному присутствию человека. Тогда со временем она снова адаптируется к окружающей среде на воле.

Как отмечает исследователь, даже после нескольких месяцев жизни рядом с людьми в генах птицы "зов дикой природы" остается навсегда.

"То есть, если птицу выпустить на водно-болотные угодья, где достаточно пищи, она проявит генетическую способность и начнет охотиться. Главное – не превращать его в подобие котенка, который спит в постели с добрым хозяином", – подчеркнул Русев.

При этом учёный предупредил: аисту потом трудно влиться в стаю, найти семью.

В то же время, если неподалеку есть гнездо с другими аистами, то, вероятно, птица будет искать общения с сородичами – такое уже случалось. Ученый объясняет:

"Если птицу, долгое время жившую с людьми, просто выпустить в природу, где вообще нет аистов, она, вероятно, погибнет, потому что будет искать людей, чтобы те её накормили. При этом он утратит осторожность и станет добычей хищников. Если известно, что где-то находится стая диких аистов, подведите "своего питомца" поближе к ней, чтобы он начал "общаться со своими".

Если аист не улетает далеко от жилых домов, где его кормили, и всё время "крутится" рядом с вами, ходит "по пятам", как щенok – это признак того, что птица уже не способна вернуться в дикую природу.

Чего нельзя делать

Бывает, что люди намеренно забирают аистов из дикой природы. Этого делать нельзя, предупреждает исследователь. Бывает, из-за нехватки пищи взрослые аисты выбрасывают птенца из гнезда – чтобы была возможность прокормить остальных "детей". Тогда человек подбирает несчастную птичку, чтобы спасти её – такие действия оправданы.

"В идеале, конечно, аистов из дикой природы не забирают. Дикие животные и птицы рядом с человеком счастливыми не бывают. Разве что собаки и кошки", – говорит Русев.

Он советует: если увидели раненую птицу, отвозите её к ветеринару, обычно такие специалисты есть в зоопарках. Если речь идет о реабилитации аиста в "домашних" условиях, хотя бы сведите к минимуму свое общение с ним. Это позволит спасенной птице выжить в будущем.

Жизнь может продолжаться

По словам ученого, даже после длительной реабилитации аист может адаптироваться, если неподалеку есть дикая стая или гнездо. Однако, если птица слишком привыкла к человеку, то эти инстинкты исчезают. Таких птиц нужно отдавать в зоопарки или в специальные центры, где содержатся другие аисты. Там они могут гнездиться, давать потомство, которое впоследствии выпускают в дикую природу. Такие случаи были, в частности, в Одесском зоопарке, где аисты, утратившие способность к самостоятельной жизни, начали гнездиться прямо на земле, а их птенцы затем улетели. Русев резюмирует:

"Понятно, что если птица утратила способность летать, свободная жизнь для неё закончилась. В то же время не всё потеряно – даже искалеченная, она ещё может давать потомство, находясь в соответствующем учреждении – зоопарке, центре и т. п. Продолжительность жизни аиста составляет 20–25 лет".

В Одесской области остановилось почти 2 тысячи аистов

Как писал УНИАН, весной на юге Одесской области почти 2 тыс. белых аистов остановились из-за проблем с теплым воздухом. Доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев рассказал, что аисты – мастера "парящего полёта" и никогда не мигрируют через Чёрное море. Они почти не машут крыльями, а используют тёплый воздух, поднимающийся с земли. Если день пасмурный или холодный и естественный "лифт", который их поднимает, не работает, птицы вынуждены садиться на поля и ждать солнца.

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