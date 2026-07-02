Яркие певчие птицы находятся под огромной угрозой исчезновения: какая причина

Некоторые виды птиц подвержены более высокому риску вымирания из-за таких особенностей, как масса тела или пищевые предпочтения.

Яркие, словно нарисованные, перья красочных птиц обычно являются привлекательными и харизматичными символами охраны природы. Об этом пишет Popular Science.

Однако, согласно исследованию, опубликованному в журнале Conservation Biology, эти же цвета могут повышать риск их исчезновения в некоторых частях мира.

В прошлом году соавтор исследования Наталия Окампо-Пеньюэла, орнитолог из Калифорнийского университета в Санта-Крузе, и Монте Нит-Клегг, соавтор из Калифорнийского университета в Дэвисе, провели несколько часов в джунглях Вьетнама, ожидая увидеть редкую птицу со жутким названием.

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Интересно, что ошейниковый смеющийся дрозд (Trochalopteron yersini), или птица Хэллоуина, получил свое название благодаря оранжевой, серебристой и черной окраске и характерному, певучему крику. Благодаря сочетанию ярких цветов и уникальных песен, они пользуются большим спросом в торговле домашними животными. Их ареал обитания составляет всего 239 квадратных миль, и Международный союз охраны природы (IUCN) считает их находящимися под угрозой исчезновения.

"У нашего гида было секретное укрытие глубоко в лесу, откуда можно было наблюдать за этой редкой птицей, и мы несколько часов терпеливо ждали, когда она появитсяю. Мы почти потеряли надежду, когда появилась пара и резвилась на бревне перед нами. Это было захватывающее зрелище", - рассказали они.

Во время этой экспедиции Окампо-Пеньюэла и Нит-Клегг задумались о том, насколько востребована эта "хэллоуинская птица" как среди орнитологов, так и среди продавцов домашних животных. Оба они также являются заядлыми орнитологами, заметившими сокращение численности красочных певчих птиц в Юго-Восточной Азии, и им стало любопытно, существует ли какая-либо связь между яркостью окраски и риском вымирания.

Известно, что некоторые виды птиц подвержены более высокому риску вымирания из-за таких особенностей, как масса тела или пищевые предпочтения, которые делают их более восприимчивыми к воздействию человека на окружающую среду, например, вырубке лесов или урбанизации. Но может ли их окраска также играть роль?

Фактор вымирания

В этом исследовании ученые изучили, как особенности птиц, которые ценятся людьми (например, их окраска и звуки), могут влиять на риск их вымирания. Они сосредоточились на воробьеобразных птицах, самой многочисленной и разнообразной группе птиц.

Важно, что воробьеобразные составляют более половины известных видов птиц на Земле и включают ворон, синиц, воробьев и ласточек. Также называемые певчими или сидячими птицами, воробьеобразные птицы благодаря форме лап могут сидеть на небольших ветках. Эта адаптация означает, что они могут жить в самых разных микросредах обитания.

Команда создала компьютерные модели, которые отображали существующие данные об окраске птиц и других признаках. Эти модели призваны выявить взаимосвязь между окраской и статусом вымирания.

Одна из моделей рассматривала окраску наряду с рационом питания, формой крыльев, размером тела и другими характеристиками птиц. Отдельная модель накладывала географический ареал птиц на первую модель, которая исследовала физические характеристики, чтобы показать, как птицы различаются по регионам.

Третья модель включала данные о антропогенных экономических факторах, а четвертая модель включала данные из базы данных "Певчие птицы в торговле", чтобы показать взаимосвязь между окраской и торговлей птицами.

Отмечается, чт их модели показали, что более яркие птицы подвергаются большему риску. Эта корреляция также сильнее в более умеренных регионах, чем в тропиках, и в странах с меньшим воздействием человека на окружающую среду. Однако различия проявляются и в зависимости от географического положения и культуры.

По мнению исследователей, это указывает на то, что птицы находятся под угрозой не по одним и тем же причинам повсюду. Хотя торговля домашними животными является частью проблемы для певчих птиц в Юго-Восточной Азии, потеря среды обитания и изменение климата, вероятно, играют большую роль в Африке и Латинской Америке. Окампо-Пеньюэла и Нит-Клегг сказали:

"В ходе нашего исследования мы обнаружили, что положительная взаимосвязь между риском вымирания и яркостью окраски существовала даже для тысяч видов птиц, которые, как известно, не были объектом торговли. Эту закономерность гораздо сложнее объяснить: что еще в яркой окраске повышает статус вида как угрозы? Может быть, более яркие птицы испытывают трудности с охлаждением в условиях потепления климата? Или их заметность повышает риск хищничества? Мы действительно не уверены!"

Люди защищают то, что любят

Отмечается, что торговля домашними животными сама по себе не повышает риск вымирания для ярких птиц. Потребуются дополнительные исследования, чтобы выявить все факторы, влияющие на ситуацию, но команда предполагает, что хищничество, изменения в землепользовании и изменение климата - все это возможные факторы. Команда надеется, что эти результаты помогут в разработке будущих методов сохранения птиц.

"Люди, как правило, больше заботятся об этих ярких птицах и объединяются вокруг них, что делает их действительно важными индикаторными видами для сохранения. Однако, если мы потеряем самых ярких представителей этого вида, мы потеряем тех, кто больше всего дорог людям и кто вносит наибольший вклад в сохранение их популяции. Мы хотим, чтобы люди запечатлели красоту этих птиц через объектив фотоаппарата или бинокль", - сказала Нит-Клегг.

Новости об экологии

В Аргентине планируют выпустить в дикую природу выращенных в неволе гривистых волков, чтобы спасти этих реликтовых животных от вымирания.

Как пишет zielona.interia.pl, эти волки обитают в пампасах, открытых травянистых равнинах Бразилии, Парагвая, Боливии и Аргентины. Это крупнейший представитель семейства псовых в этом регионе, считающийся реликтовым видом, остатком древней, плейстоценовой фауны континента. У него рыжая шерсть и темная грива на спине, а из-за формы морды он очень похож на лису.

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