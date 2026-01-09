'Живой Нострадамус' напугал новым мрачным предсказанием: что он пророчит

Экстрасенс высказался о последних решениях президента США Дональда Трампа.

Духовный консультант, медиум и нумеролог бразильского происхождения Атос Саломе, которого называют "Живым Нострадамусом" поделился своим прогнозом после военной операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пишет tyla.com.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Отмечается, что экстрасенс сделал по сути мрачное пророчество о вероятных последствиях того, что произошло с подачи президента США Дональда Трампа. По словам Саломе, ситуация в Венесуэле надолго останется нестабильной.

"Сценарий предполагает затянувшийся тупик с очень высокой вероятностью длительности от двух до шести месяцев".

Он добавил, что "быстрого решения или автоматического освобождения Мадуро не будет", вместо этого процесс "будет рассматриваться в судах США, а тихие переговоры будут проходить за закрытыми дверями".

"Основная тенденция такова: Мадуро будет задержан или юридически нейтрализован в течение 2026 года. США затем попытаются постепенно провести политическую перестройку в долгосрочной перспективе, не прибегая к прямой военной агрессии с огромными дипломатическими и военными затратами. Нефть и золото станут главными целями. Энергетика - ключевой инструмент переговоров для достижения, согласования и стабилизации возможной новой системы в Венесуэле", - заявил Саломе.

Он также отметил, что санкции будут "скорректированы, а не отменены, чтобы использоваться как рычаг контроля и переговоров, а не вместо полномасштабного наказания".

"Я не вижу признаков военной интервенции или внезапного падения правительства. Американская стратегия по-прежнему опирается на санкции, дипломатическую изоляцию и скрытые переговоры, которые пока дают мало эффекта", - подчеркнул экстрасенс.

При этом он предупредил:

"Есть средняя вероятность прямой или косвенной ответной реакции за пределами территории Венесуэлы - возможны кибератаки, финансовое напряжение и специфические логистические события, что типично для асимметричных конфликтов на этапах принудительного перехода".

Резюмируя, Саломе акцентировал, что "в целом 2026 год формируется как год кризиса в Венесуэле, отмеченный постепенным упадком, внутренними напряжениями и раскрытием незаконных схем, но без перспективы краха власти".

