'Живой Нострадамус' напугал новым мрачным предсказанием: что он пророчит

Духовный консультант, медиум и нумеролог бразильского происхождения Атос Саломе, которого называют "Живым Нострадамусом" поделился своим прогнозом после военной операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пишет tyla.com.
Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.
Отмечается, что экстрасенс сделал по сути мрачное пророчество о вероятных последствиях того, что произошло с подачи президента США Дональда Трампа. По словам Саломе, ситуация в Венесуэле надолго останется нестабильной.
"Сценарий предполагает затянувшийся тупик с очень высокой вероятностью длительности от двух до шести месяцев".
Он добавил, что "быстрого решения или автоматического освобождения Мадуро не будет", вместо этого процесс "будет рассматриваться в судах США, а тихие переговоры будут проходить за закрытыми дверями".
"Основная тенденция такова: Мадуро будет задержан или юридически нейтрализован в течение 2026 года. США затем попытаются постепенно провести политическую перестройку в долгосрочной перспективе, не прибегая к прямой военной агрессии с огромными дипломатическими и военными затратами. Нефть и золото станут главными целями. Энергетика - ключевой инструмент переговоров для достижения, согласования и стабилизации возможной новой системы в Венесуэле", - заявил Саломе.
Он также отметил, что санкции будут "скорректированы, а не отменены, чтобы использоваться как рычаг контроля и переговоров, а не вместо полномасштабного наказания".
"Я не вижу признаков военной интервенции или внезапного падения правительства. Американская стратегия по-прежнему опирается на санкции, дипломатическую изоляцию и скрытые переговоры, которые пока дают мало эффекта", - подчеркнул экстрасенс.
При этом он предупредил:
"Есть средняя вероятность прямой или косвенной ответной реакции за пределами территории Венесуэлы - возможны кибератаки, финансовое напряжение и специфические логистические события, что типично для асимметричных конфликтов на этапах принудительного перехода".
Резюмируя, Саломе акцентировал, что "в целом 2026 год формируется как год кризиса в Венесуэле, отмеченный постепенным упадком, внутренними напряжениями и раскрытием незаконных схем, но без перспективы краха власти".
