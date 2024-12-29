Как символ победы эму, сегодня эта птица изображена на гербе Австралии.

Противостояние фермеров и диких животных известно с давних времен. Иногда оно приобретает довольно странные формы. Например, недавно Ботсвана пригрозила "подарить" Германии 20 тысяч слонов, судьбой которых так озабочено немецкое общество. Мол, пусть слоники потопчут поля немецких фермеров прежде, чем правительство в Берлине примет какие-то решения в защиту этих животных.

Но куда более причудливые формы приобрело противостояние с дикими видами в Австралии. Там едва ли не каждое животное пытается убить или самого австралийца, или его собаку, или хотя бы уничтожить фермерские поля. И суровые австралийцы не чураются решительных ответных действий. Например, однажды дело дошло до настоящей войны - с применением армейских пулеметов. Это была война с птицами эму. И австралийцы эту войну позорно проиграли.

На самом деле, многие слышали о Войне с эму, но мало кто знает подробности. Американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс в авторской статье для Forbes рассказал, почему же австралийцы не смогли мирно договориться с эму, почему дело дошло до боевых действий и как австралийцы умудрились проиграть.

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Итак, после Первой мировой войны в Австралии начался бум выращивания пшеницы. В западной части страны образовался так называемый пшеничный пояс - большой фермерский регион. И вскоре эму, большие нелетающие птицы, похожие на страусов (но родственниками они не являются), поняли, что на фермерских полях пастись лучше, чем в полупустыне.

Поэтому в начале 1930-х примерно 20 000 эму мигрировали в пшеничный пояс Западной Австралии и начали опустошать посевы. Один эму способен съесть несколько килограммов урожая в день. Поэтому нашествие из многих тысяч птиц стало катастрофой для фермеров.

В ноябре 1932 года правительство отреагировало на призывы гражданских о спасении и выслало армию им на подмогу. Точнее нескольких солдат с пулеметом и запасом патронов к ним. Миссия казалась простой: сократить популяцию эму и защитить пшеницу. Однако австралийский Генштаб не учел коварство врага.

"Эму продемонстрировали удивительную групповую динамику и тактику уклонения. Они разбегались, почувствовав опасность, что делало почти невозможным нацелиться более чем на одного или двух одновременно. Они также были быстрыми, их скорость бега (до невероятной 31 мили/ч) и зигзагообразная схема бега делали пулеметный огонь неэффективным", - пишет Скотт Треверс.

Исторические документы доносят слова униженного австрийского солдата, который быстро понял то, до чего не додумался австралийский Генштаб: похоже, эму имеют "собственную военную тактику".

В течение нескольких дней ожесточенных боев австралийцы израсходовали тысячи пуль к винтовкам и пулеметам, но потери подразделений эму были мизерными. Операция была признана неудачной.

К декабрю правительство приказало военным отступить и признало собственное поражение. Война официально закончилась, а популяция эму осталась неизменной. Фермерам было предложено обороняться собственными силами.

"Комедийная репутация Великой войны эму скрывает серьезность вопроса о конфликте человека и дикой природы. Борьба фермеров была символом более широких вызовов в борьбе с инвазивными или избыточными видами, особенно в сельскохозяйственных условиях", - отмечает Скотт Треверс.

Те же черты, которые привели к "победе" эму в войне 1932 года - способность к адаптации, настойчивость и изобретательность - делают их долговечной иконой уникального биоразнообразия Австралии, добавляет биолог. И напоминает, что на гербе страны изображены две большие фигуры - кенгуру и эму. Оба являются символами этой необычной страны-континента.

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