История такахе поражает осознанием того, как близко к грани вымирания подошла эта красивая птица.

Вымирание даже одного дикого вида может вызвать многотысячные жертвы среди людей, как это, например, произошло в Индии. Именно поэтому так важно защищать каждый вид, который сохранился до нашего времени.

Показательным в этом стала Новая Зеландия, где одна редкая птица научила всю нацию ценить и защищать природу своей страны. Как пишет в авторской статье для Forbes американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс, птица вида такахе считалась вымершей почти полвека, пока ее не переоткрыли снова. И это стало точкой отсчета для природозащитных усилий Новой Зелендии.

Такахе - это нелетающая птица, размером с курицу, которая когда-то в большом количестве населяла оба главных острова Новой Зеландии. Но не встречалась больше нигде в мире.

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Несколько веков назад популяция такахе на Северном острове полностью исчезла, а в XIX веке такая же участь постигла и популяцию Южного острова. В 1898 году орнитологи официально признали птицу полностью вымершей. Но, к счастью, это было не совсем так.

Небольшое количество этих птиц на самом деле смогло выжить в отдаленных горных долинах Южного острова. В 1948 году у озера Те-Анау, самого большого на острове, были найдены следы неизвестной птицы, там же люди слышали необычные птичьи крики.

Была организована научная экспедиция, которая отправилась на поиски загадочной птицы в труднопроходимых и отдаленных горах Мерчисон. Это была настолько дикая и неизведанная местность, что вероятно, участники экспедиции были первыми людьми, которые вообще ходили в те места.

В конце концов именно там, в этих диких горах и была найдена маленькая колония такахе, которые уже полвека считались вымершими. Повторное открытие птицы попало в заголовки газет не только Новой Зеландии, но и по всему миру. И эта находка привлекла внимание новозеландской общественности к проблемам защиты уязвимых видов.

"Повторное открытие вызвало немедленный призыв к действиям, поскольку природоохранники и чиновники признали важность сохранения этого редкого и знакового вида. Один из первых ответов заключался в том, чтобы объявить горы Мерчисон заповедной территорией, чтобы гарантировать, что естественная среда обитания птиц не будет нарушена человеческой деятельностью или завезенными хищниками", - пишет Треверс

Служба охраны дикой природы Новой Зеландии быстро создала отдельную программу, посвященную выживанию такахе. Ранние усилия включали борьбу с хищниками, восстановление среды обитания и тщательный мониторинг оставшейся популяции.

Сегодня популяция такахе насчитывает 500 особей и постоянно растет. И хотя это все равно критически малая численность как для целого вида, новозеландцам удалось устранить большинство факторов, которые привели к почти полному исчезновению такахе.

В стремлении спасти такахе новозеландцы научились поддерживать и защищать другие местные виды, пишет американский биолог.

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