Это ответ на возможное решение правительства ФРГ об ужесточении ограничений на ввоз охотничьих трофеев, которое рассматривают немецкие "зелёные".

Президент Ботсваны угрожает подарить Германии 20 000 слонов - это реакция на возможный запрет ввоза охотничьих трофеев из Африки.

Немецкие "зелёные", в том числе министр окружающей среды Германии Штеффи Лемке, рассматривают возможность введения запрета или ограничений на ввоз охотничьих трофеев, пишет BBC.

Власти Ботсваны утверждают, что от запрета пострадает не только государственная казна страны, но и заповедники, обеспечивающие сохранение и контроль популяции диких животных, а также простое население африканской страны.

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Президент Мокгвитси Масиси заявил, что если немецкие "зелёные" лучше разбираются в вопросе, то они должны показать, как можно жить со слонами без охоты. "20 000 диких слонов для Германии. Это не шутка", - сказал Масиси.

Такая практика, по словам президента Ботсваны, является нормальной. В стране сейчас насчитывается более 130 тысяч слонов, ранее она уже передала Анголе 8 тысяч особей.

Масиси отметил, что Ботсвана страдает от перенаселения слонов, они затаптывают людей, уничтожают посевы и опустошают деревни. Охота является средством контроля популяции, а запрет способствует развитию браконьерства.

Важным условием подарка, от которого, как утверждает Масиси, нельзя будет отказаться, является то, что слоны должны оставаться в свободном выгуле в Германии.

"Если они вам так нравятся, то, пожалуйста, примите от нас этот подарок. Вы должны жить с животными так, как вы говорите это делать нам", - заявил он.

Ранее министр охраны окружающей среды Намибии также высказался против запрета, назвав такое решение "незаконным" и "неоколониальным".

Слоны в мире - детали

На Филиппинах умер "самый грустный слон в мире", который более 30 лет прожил в одиночестве, без возможности пообщаться с хотя бы одним другим слоном.

Как пишет Independent, слониха по имени Вишва Маали, или сокращенно просто Мали, жила в зоопарке города Манила, столицы Филиппин. На момент смерти ей было около 43 лет, хотя ее точный возраст остается неизвестным.

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