Этот ужасный случай наглядно показал, насколько важно сохранение каждого биологического вида в сложившейся экосистеме.

За пренебрежительное отношение к предупреждениям ученых об угрозе экологии и климата человечество расплачивается сотнями тысяч жизней, которые могли бы длиться дольше. Наглядный пример того, как вымирание лишь одной дикой птицы, убило полмиллиона людей, на страницах журнала Forbes приводит американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скот Треверс.

До 1990-х годов в Индии было много грифов, представленных тремя основными видами, которые существовали в одной экологической нише. Они были привычным явлением и в городах, и в сельской местности. Однако уже к 2007 году их численность сократилась на 97%-99,9%. Это катастрофическое падение численности грифов в Индии стало самым быстрым сокращением популяции птиц, которое когда-либо регистрировалось в мире.

Причиной катастрофического вымирания грифов оказался диклофенак - нестероидный противовоспалительный препарат, который широко используется в животноводстве. Безопасный для домашнего скота, он оказался смертельным ядом для грифов, которые потребляли трупы домашних животных. Одна "загрязненная" диклофенаком туша могла отравить десятки грифов.

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Практически полное исчезновение всего лишь одного типа птиц, стервятников, нарушило баланс в природной экосистеме Индии и запустило смертельную цепную реакцию. Исчезновение грифов освободило экологическую нишу для диких собак и крыс, которые быстро размножились. Однако, если у грифов их сильные желудочные кислоты нейтрализуют смертоносные бактерии в гниющем мясе, собаки и крысы оказались "неэффективными" старожилами и наоборот превратились в разносчиков опасных болезней.

Во-первых, резко возросло количество случаев бешенства. По меньшей мере 47 300 индейцев умерли из-за укусов бешеных собак в период с 1992 по 2006 год. Однако это еще было не самое худшее. Вторая проблема заключалась в том, что гниющие трупы животных, которые больше не поедали грифы, теперь загрязняли источники воды, распространяя такие болезни, как сибирская язва, туберкулез и бруцеллез. Исследователи подсчитали, что в период с 2000 по 2005 годы из-за этого дополнительно умирало более 100 000 человек - ежегодно! То есть только за эти пять лет и только по этой причине избыточная смертность в Индии совокупно составила около полумиллиона человек.

"Кризис стервятников служит ярким напоминанием о том, насколько глубоко взаимосвязаны экосистемы - и как легко они могут распутаться. Потеря одного вида привела к чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения, экономическим потерям и человеческим трагедиям", - пишет Скот Треверс.

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