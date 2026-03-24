Утки становятся каннибалами из-за нехватки пищи: ученые говорят, что явление может участиться

Утки начали проявлять каннибализм и поедать друг друга из-за изменения климата и нехватки пищи - каннибалов обнаружили в Новой Зеландии. Как пишет таблоид Daily Star, эксперты сообщают, что повышение температур заставляет этих обитателей водоемов поедать птенцов и проглатывать их целиком.

В частности, ученых шокировал случай, когда трех диких уток-крижней заметили за поеданием молодняка другого вида птиц. Уток, которые обычно питаются растениями, семенами, улитками и насекомыми, сфотографировали очевидцы - из их клювов свисали лапки только что вылупившихся птенцов.

Экологи назвали инцидент "ужасным" и заявили, что действия уток были "намеренным, повторяющимся хищничеством".

Трёх агрессивных птиц, замеченных вблизи озера Александрина в Новой Зеландии, впоследствии усыпили.

В то же время специалисты по дикой природе предупреждают, что это может иметь серьезные последствия для биоразнообразия и пищевых цепей.

Они также опасаются, что такое нетипичное поведение может распространиться по всему миру, поскольку утки способны перенимать действия друг друга.

"Еще в 2017 году исследователи на юго-западе Румынии зафиксировали случай, когда дикие кряквы убивали молодых певчих птиц. В исследовании отмечалось, что в условиях экологического стресса утки могут переходить от растительной пищи к активной охоте на позвоночных", - пишет СМИ.

Экологи считают, что такое поведение может быть вызвано давлением окружающей среды: сокращение традиционных источников пищи заставляет птиц отчаянно искать альтернативу.

Ученые также опасаются, что это явление может стать более распространенным, ведь водно-болотные угодья по всему миру все больше подвергаются воздействию изменения климата, засух, загрязнения питательными веществами и забора воды.

Гервин Джонс, менеджер по Азиатско-Тихоокеанскому региону британской компании по борьбе с вредителями Pelgar, отметил, что красноносые утки – одни из самых распространенных водоплавающих птиц в мире.

В Великобритании и Европе они повсеместно встречаются в парках, на водоемах, в водохранилищах и городских каналах.

"Их редко считают хищниками, однако теперь есть доказательства того, что они могут выполнять и такую роль. Хотя красноносые нырки остаются символом спокойных прудов и парковых водоемов, эти случаи напоминают нам, что экологические роли могут быстро меняться. Даже самые привычные виды способны удивлять - и таким образом изменять целые экосистемы", - сказал Джонс.

Также в 2019 году людей шокировали чайки, которых заметили за поеданием живых голубей, скворцов и кроликов.

Каннибализм среди других животных

Напомним, исследователи из Университета Западной Капской провинции в ЮАР выяснили, что у местных кобр процветает каннибализм. В частности, весной 2017 года исследователи увидели в пустыне Калахари, как крупный самец кобры не спеша заглатывал другого самца своего вида.

Ученые предположили, что столкнулись с единичным случаем каннибализма у кобр, но дальнейшие наблюдения показали, что он довольно распространен. Оказалось, что каннибализм присутствует у пяти из шести видов этого рода.

