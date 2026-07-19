Самые крупные сомы Украины обитают в Чернобыльской зоне: ученый объяснил причину

Доктор биологических наук также рассказал, выжила ли рыба, обитавшая в Каховском водохранилище.

Крупнейшие украинские сомы обитают в Чернобыльской зоне, поскольку там запрещен вылов. Об этом рассказал УНИАН доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института морской биологии НАН Украины Юрий Квач.

По его словам, сом обыкновенный (европейский) - ценная промысловая рыба, обитающая почти во всех реках и озерах Украины, в том числе и в Каховском водохранилище.

В июне 2023 года из-за подрыва плотины ГЭС этот вид пострадал вместе с другой рыбой, так как тогда на мелководье проходил нерест. То есть погиб молодь всей рыбы, которая там находилась, однако взрослые особи, скорее всего, не пострадали - успели уйти ниже по течению, объяснил ученый.

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Сейчас, по словам ученого, русло Днепра возвращается к своему естественному состоянию.

"Не знаю, насколько точно в настоящее время состояние реки похоже на то, что было до создания Каховского водохранилища (до середины 1950-х годов - УНИАН) - это лучше знают гидрологи и историки, но думаю, сейчас сомы чувствуют себя не хуже, чем во время его существования", - сказал Квач.

Он рассказал, что "малыши" сомов питаются бентосом - донными организмами, а взрослый сом - уже типичный хищник - охотится на крупную рыбу, амфибий, моллюсков, рептилий, даже на небольших водоплавающих птиц, ондатр и т. п.

"В целом сом не слишком привередлив в еде - почти ни от чего не брезгует", - отметил исследователь.

Какие бывают сомы

Существует множество легенд о том, что сомы вырастают до 5 метров в длину и весят чуть ли не полтонны. Их называют "пресноводными акулами Европы" и говорят, будто бы эти монстры нападают в водоемах на детей, которых затягивают на дно. На самом деле, как уверяет исследователь, подтвержденных случаев нападения сомов на людей нет. Скорее всего, речь идет о несчастных случаях на воде, к которым "пресноводные акулы" не имеют отношения.

"Самая длинная официально зарегистрированная особь имела длину 2 метра 73 сантиметра, ее вес составлял 130 кг… То есть, надо признать: если "на крючок" попадет такой гигант, чтобы вытащить его из воды, придется задействовать технику - машину или трактор", - предположил Квач.

По данным исследователя, сомы действительно являются долгожителями: продолжительность их жизни может достигать 30–50 лет, и именно такие особи вырастают почти до трех метров. При этом известен официальный рекорд - 80-летний сом - возраст удалось установить по костям.

Интересно, что самые крупные экземпляры встречаются в Чернобыльской зоне, но не потому, что на размеры влияет радиация. Дело в том, что в зоне отчуждения рыба накапливает радиоактивные элементы. То есть людям её употреблять нельзя.

"Поэтому сомов, в частности в районе Припяти, никто не ловит. Вот они и размножаются в свое удовольствие и вырастают гигантами. Да я бы никому и не советовал употреблять рыбу из Чернобыльской зоны", - подчеркнул ученый.

В других регионах Украины размер сомов не превышает 1 метра. Причина - активный рыбный промысел, который не оставляет шанса этой промысловой рыбе вырасти до больших размеров. Более того, рыбаки грешат и выловом молоди, что наносит популяции ущерб.

"Поэтому гигантов и не так много", - резюмировал Квач.

Что еще почитать об этой рыбе

Как писал УНИАН, ранее ведущий научный сотрудник Института морской биологии НАН Украины Юрий Квач рассказал УНИАН, что в водоемах Украины появилась инвазивная рыба, которую рыбаки путают с европейским сомом.

Ее даже переносят в другие водоемы и ждут, что она вырастет. Однако американские сомики вырастают до 10-15 сантиметров, очень редко - до 20-25. Они не имеют никакого промышленного значения, но для широкой публики внешне мало чем отличаются от молоди европейского сома.

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