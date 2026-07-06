Один простой шаг и огурцы в салате останутся хрустящими, а не превратятся в лужу

Простой трюк с солью сохранит их хрустящими и подчеркнёт вкус.

С наступлением лета повара и домашние кулинары повсюду особенно радуются помидорам. Томатные тарты, сэндвичи, паста в изобилии! Не станем отрицать, что помидоры прекрасны, но есть за что любить и их напарника по летним салатам – огурец.

Огурцы, которые придают салатам, сэндвичам и даже блюдам стир-фрай прохладу, хруст и освежающий вкус, способны по-настоящему оживить ваши летние трапезы. К тому же ими вкусно перекусить – с соусом или просто так. Но поскольку огурцы полны влаги, они могут превратить ваши блюда в раскисшую, водянистую массу, пишет Serious Eats.

К счастью для нас, у этой проблемы есть простое решение – посолить огурцы.

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Почему стоит солить огурцы

Соление огурцов запускает процесс осмоса, который выводит воду из клеток огурца, одновременно усиливая его вкус. Как писал автор Serious Eats Тим Чин в своём руководстве по засолке овощей, соль "проникает сквозь эти мембраны и глубоко приправляет овощи".

Люди часто считают огурцы пресными и водянистыми, но в зависимости от сорта они могут быть сладкими, приятно горьковатыми и даже пикантными. Соль помогает огурцам отдать влагу, но, что не менее важно, подчёркивает тонкие вкусовые нюансы, которые иначе мы могли бы упустить.

Это приём, на который полагаются наши редакторы и авторы. "Когда я готовлю огуречные дипы, я всегда предварительно солю огурцы, чтобы вытянуть влагу, прежде чем вмешивать их в соус, – чтобы лишняя влага со временем не разбавила дип, вытекая из огурцов", – заявляет старший кулинарный редактор Лия.

Как солить огурцы

Вы слышали о принципе "включил и забыл", но как насчёт "посолил и забыл"? Соление огурцов – настолько нетрудоёмкая задача, что всё, что нужно, – это приправить их, отойти и позволить осмосу сделать всю тяжёлую работу за вас. Заняться этим стоит в начале готовки ужина – и к тому времени, как все ингредиенты собраны, огурцы будут готовы.

Понадобится около половины чайной ложки кошерной соли на каждые примерно 450 г огурцов. Обычной поваренной соли достаточно четверти чайной ложки.

Огурцы моют и нарезают, помещают в дуршлаг, установленный над большой миской или раковиной, затем солят. Можно слегка их перемешать, чтобы соль равномерно покрыла огурцы. Дальше огурцам дают постоять, пока они не начнут отдавать воду, – примерно 5–10 минут.

Некоторые предпочитают затем смыть соль или промокнуть огурцы насухо, но делать это или нет – целиком на ваше усмотрение. Если огурцы всё же промываются, их стоит хорошо обсушить, чтобы не добавить ещё больше воды в итоговое блюдо после всех усилий по удалению влаги, – ведь это свело бы на нет весь смысл соления.

Ранее УНИАН сообщал, как поливать огурцы в жару, когда нужно каждый день, а когда - нет.

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