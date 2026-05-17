Готовится всего 5 минут: шеф-повар поделилась потрясающим рецептом огуречного салата

Такой салат может стать вашим любимым.

Известная шеф-повар Джада Де Лаурентис поделилась рецептом салата из огурцов из пяти ингредиентов. Об этом пишет Eating Well.

"Если вы готовили этот вирусный салат из огурцов прошлым летом, пора попробовать его по рецепту Джады!" - говорится в подписи.

Сначала шеф-повар тонко нарезает огурец на мандолине и кладет ломтики в банку. После чего вместо сычуаньского перцового масла она выбирает калабрийскую перцовую пасту, а вместо глутамата натрия - смесь соли с красным перцем, орегано и лимоном. Также она добавляет туда оливковое масло.

После этого Джада добавляет ингредиент, которого мы раньше никогда не видели в огуречном салате. В частности, она использует колатуру - итальянское масло из анчоусов.

По ее словам, анчоусы - самый недооцененный ингредиент.

"Я думаю, что люди боятся [их], но при этом обожают салат "Цезарь". Как вы думаете, что входит в состав заправки для салата "Цезарь"? Это паста из анчоусов, целые анчоусы или масло из анчоусов, правда? Люди не осознают, что в продуктах, которые они по-настоящему любят, на самом деле содержатся эти ингредиенты", - подчеркнула шеф-повар.

Когда она добавила все ингредиенты для огуречного салата в банку, то хорошо встряхнула их и начала пробовать.

"Это действительно вкусно! Думаю, я сама себя удивила", - отметила Джада.

