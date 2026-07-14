Хрустящие маринованные огурцы с водкой: рецепт на литровую банку

Сделать на зиму маринованные огурцы можно не только с уксусом, как привыкло большинство хозяек и хозяев, а с ингредиентом, которым эти овощи нередко закусывают – с водкой.
Небольшое количество крепкого спиртного напитка будет препятствовать брожению, благодаря чему овощи, приготовленные таким способом, получатся очень хрустящими и с приятным острым вкусом. УНИАН решил выяснить, как приготовить маринованные огурцы на зиму на водке и нашел рецепт, в котором ингредиенты указаны на 1 литровую банку.
Как готовятся маринованные огурцы на водке
В первую очередь, нужно выбрать овощи – берите небольшие и твердые. Если попадутся мягкие, и вы их законсервируете, то все равно потом выбросите – они будут, как испорченные.
Вот как делать маринованные огурцы сладкие хрустящие - на 1 литровую банку понадобится:
- Около 0,5 кг овощей (лучше брать небольшие).
- Каменная соль (нейодированная) – столовая ложка с горкой.
- Сахар – столовая ложка.
- Водка – 20-25 граммов.
- Чеснок – 3 зубчика.
- Укроп – 1 зонтик.
- Смородина – 2 листа.
- Вишня – 2 листа.
- Лист хрена и несколько кружочков корня этого растения.
- Черный перец горошком – 6 штук.
Вместо уксуса консервантом будет лимонная кислота, понадобится 2 щепотки.
Как делают огурцы на водке – рецепт пошаговый
В первую очередь, овощи нужно замочить в очень холодной воде минимум на 2 часа. Потом обрежьте кончики и можете приступать к работе. Без хвостиков овощи быстрее промаринуются.
Получатся отличные огурцы на водке, если правильно сделать маринад и не забыть простерилизовать банку и крышку (можно сделать в духовке или на пару).
В простерилизованную банку уложите чеснок, укроп, лист хрена, листья смородины и вишни, кружочки корня хрена, очищенные зубчики чеснока, всыпьте горошины черного перца, а потом вертикально уложите овощи. Зонтик укропа нужно положить сверху.
Закипятите воду, добавьте в нее соль, сахар и еще раз все доведите до кипения, чтобы сыпучие ингредиенты растворились. Залейте кипяток в банку, накройте ее крышкой и подождать около 20 минут, пока банка не станет теплой.
Чтобы получились маринованные огурцы на зиму сделайте еще вот что:
- Cлейте маринад и закипятите.
- Всыпьте в овощи лимонную кислоту, а также водку.
- Влейте рассол в огурцы снова, плотно закройте банку крышкой, переверните и накройте на сутки.
Овощи полностью просолятся приблизительно через две недели.
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