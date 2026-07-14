Хрустящие маринованные огурцы с водкой: рецепт на литровую банку

Вместо уксуса нужно использовать простой ингредиент, который, скорее всего, есть на каждой кухне.

Сделать на зиму маринованные огурцы можно не только с уксусом, как привыкло большинство хозяек и хозяев, а с ингредиентом, которым эти овощи нередко закусывают – с водкой.

Небольшое количество крепкого спиртного напитка будет препятствовать брожению, благодаря чему овощи, приготовленные таким способом, получатся очень хрустящими и с приятным острым вкусом. УНИАН решил выяснить, как приготовить маринованные огурцы на зиму на водке и нашел рецепт, в котором ингредиенты указаны на 1 литровую банку.

Как готовятся маринованные огурцы на водке

В первую очередь, нужно выбрать овощи – берите небольшие и твердые. Если попадутся мягкие, и вы их законсервируете, то все равно потом выбросите – они будут, как испорченные.

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Вот как делать маринованные огурцы сладкие хрустящие - на 1 литровую банку понадобится:

Около 0,5 кг овощей (лучше брать небольшие).

Каменная соль (нейодированная) – столовая ложка с горкой.

Сахар – столовая ложка.

Водка – 20-25 граммов.

Чеснок – 3 зубчика.

Укроп – 1 зонтик.

Смородина – 2 листа.

Вишня – 2 листа.

Лист хрена и несколько кружочков корня этого растения.

Черный перец горошком – 6 штук.

Вместо уксуса консервантом будет лимонная кислота, понадобится 2 щепотки.

Как делают огурцы на водке – рецепт пошаговый

В первую очередь, овощи нужно замочить в очень холодной воде минимум на 2 часа. Потом обрежьте кончики и можете приступать к работе. Без хвостиков овощи быстрее промаринуются.

Получатся отличные огурцы на водке, если правильно сделать маринад и не забыть простерилизовать банку и крышку (можно сделать в духовке или на пару).

В простерилизованную банку уложите чеснок, укроп, лист хрена, листья смородины и вишни, кружочки корня хрена, очищенные зубчики чеснока, всыпьте горошины черного перца, а потом вертикально уложите овощи. Зонтик укропа нужно положить сверху.

Закипятите воду, добавьте в нее соль, сахар и еще раз все доведите до кипения, чтобы сыпучие ингредиенты растворились. Залейте кипяток в банку, накройте ее крышкой и подождать около 20 минут, пока банка не станет теплой.

Чтобы получились маринованные огурцы на зиму сделайте еще вот что:

Cлейте маринад и закипятите.

Всыпьте в овощи лимонную кислоту, а также водку.

Влейте рассол в огурцы снова, плотно закройте банку крышкой, переверните и накройте на сутки.

Овощи полностью просолятся приблизительно через две недели.

Ранее эксперты объяснили, как правильно мариновать огурцы. Журналисты узнали, почему иногда маринованные огурцы не получаются хрустящими.

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