Хрустящая корочка и сочное мясо: как приготовить идеальные куриные бедра

Куриные бедра являются отличным вариантом для вкусного обеда или ужина. Есть несколько простых хитростей, которые помогут сделать их еще вкуснее и более хрустящими, пишет Pysznosci.
Отмечается, что для приготовления идеальных куриных бедрышек достаточно топленого масла, немного лимонного сока, чеснока и нескольких удачно подобранных специй. Масло красиво подрумянивает корочку, лимон придаёт свежесть и позволяет мясу оставаться сочным. В конце достаточно ещё на мгновение увеличить температуру духовки, и корочка станет золотистой и ароматной.
Чем дольше мясо будет мариноваться в специях, тем лучше, подчеркнули в издании. Бедрышки можно оставить в холодильнике на всю ночь, если есть время. Перед тем как нанести маринад, стоит тщательно просушить бедрышки бумажным полотенцем.
Также в издании рекомендуют не накрывать форму во время запекания. Так корочка хорошо подрумянится и станет хрустящей.
В середине запекания нужно полить бедра соком, стекшим на дно формы. Благодаря этому мясо останется сочным, а корочка приобретёт ещё более аппетитный цвет. Если у духовки есть функция гриля, её нужно включить на последние 5 минут – корочка получится ещё более хрустящей.
Рецепт запечённых куриных бедрышек
Перед тем как поставить мясо в духовку, стоит вынуть его из холодильника примерно на 20 минут, чтобы оно пропеклось равномерно.
Ингредиенты:
- 4 куриных бедра,
- 40 г топленого масла,
- 3 зубчика чеснока,
- 2 столовые ложки лимонного сока,
- 1 чайная ложка сладкого перца,
- 1/2 чайной ложки копченого перца,
- 1 чайная ложка майорана,
- 1/2 чайной ложки тимьяна,
- щепотка соли,
- щепотка свежемолотого перца.
Способ приготовления:
Вымойте куриные бедра и тщательно просушите их бумажным полотенцем. Затем растопите сливочное масло, добавьте лимонный сок, чеснок, пропущенный через пресс, сладкую и копчёную паприку, майоран, тимьян, соль и перец.
После этого нужно тщательно натереть куриные бедра приготовленным маринадом, по возможности также под кожей. Затем поставьте мясо в холодильник минимум на час.
Духовку нужно разогреть до 200 градусов. После этого необходимо выложить бедра в форму для запекания кожей вверх и запекать около 45–55 минут. В середине запекания полейте их соком, стекшим на дно формы.
За последние 5 минут можно включить функцию гриля или увеличить температуру до 220 градусов, чтобы корочка стала особенно хрустящей. После извлечения из духовки нужно дать мясу постоять 5 минут.
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