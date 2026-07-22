Хрустящая корочка и сочное мясо: как приготовить идеальные куриные бедра

Для приготовления идеальных куриных бедрышек достаточно всего нескольких ингредиентов.

Куриные бедра являются отличным вариантом для вкусного обеда или ужина. Есть несколько простых хитростей, которые помогут сделать их еще вкуснее и более хрустящими, пишет Pysznosci.

Отмечается, что для приготовления идеальных куриных бедрышек достаточно топленого масла, немного лимонного сока, чеснока и нескольких удачно подобранных специй. Масло красиво подрумянивает корочку, лимон придаёт свежесть и позволяет мясу оставаться сочным. В конце достаточно ещё на мгновение увеличить температуру духовки, и корочка станет золотистой и ароматной.

Чем дольше мясо будет мариноваться в специях, тем лучше, подчеркнули в издании. Бедрышки можно оставить в холодильнике на всю ночь, если есть время. Перед тем как нанести маринад, стоит тщательно просушить бедрышки бумажным полотенцем.

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Также в издании рекомендуют не накрывать форму во время запекания. Так корочка хорошо подрумянится и станет хрустящей.

В середине запекания нужно полить бедра соком, стекшим на дно формы. Благодаря этому мясо останется сочным, а корочка приобретёт ещё более аппетитный цвет. Если у духовки есть функция гриля, её нужно включить на последние 5 минут – корочка получится ещё более хрустящей.

Рецепт запечённых куриных бедрышек

Перед тем как поставить мясо в духовку, стоит вынуть его из холодильника примерно на 20 минут, чтобы оно пропеклось равномерно.

Ингредиенты:

4 куриных бедра,

40 г топленого масла,

3 зубчика чеснока,

2 столовые ложки лимонного сока,

1 чайная ложка сладкого перца,

1/2 чайной ложки копченого перца,

1 чайная ложка майорана,

1/2 чайной ложки тимьяна,

щепотка соли,

щепотка свежемолотого перца.

Способ приготовления:

Вымойте куриные бедра и тщательно просушите их бумажным полотенцем. Затем растопите сливочное масло, добавьте лимонный сок, чеснок, пропущенный через пресс, сладкую и копчёную паприку, майоран, тимьян, соль и перец.

После этого нужно тщательно натереть куриные бедра приготовленным маринадом, по возможности также под кожей. Затем поставьте мясо в холодильник минимум на час.

Духовку нужно разогреть до 200 градусов. После этого необходимо выложить бедра в форму для запекания кожей вверх и запекать около 45–55 минут. В середине запекания полейте их соком, стекшим на дно формы.

За последние 5 минут можно включить функцию гриля или увеличить температуру до 220 градусов, чтобы корочка стала особенно хрустящей. После извлечения из духовки нужно дать мясу постоять 5 минут.

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Для картофельной запеканки следует выбирать такой картофель, который после варки становится мягким, но не разваливается. Слишком твёрдый картофель хуже впитывает соус, а слишком мучнистый может легко развалиться при укладке слоев.

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