Невидимый гигант: эта подводная лодка сможет не всплывать 80 дней

Индонезия приступила к строительству новых подводных лодок типа "Scorpène Evolved", оснащенных литий-ионными батареями и современными системами вооружения.

Индонезия приступила к строительству подводных лодок нового поколения Scorpène Evolved, которые смогут находиться под водой до 80 суток без необходимости всплывать для подзарядки. Проект реализует государственная судостроительная компания PT PAL в сотрудничестве с французской Naval Group, пишет Indian Defence Review.

Строительство двух подводных лодок стоимостью около 2 миллиардов долларов началось на верфи в городе Сурабая. Изготовление первого корпуса началось в этом месяце, а закладка второй лодки запланирована на 2027 год. Ожидается, что первую Scorpène Evolved передадут ВМС Индонезии в 2032 году, вторую – годом позже.

Проект предусматривает не только строительство новых подводных лодок, но и передачу современных технологий. Для этого сотрудники PT PAL прошли специальное обучение во французском Шербуре, где осваивали технологии сварки специальной стали, которая используется также при строительстве французских ударных подводных лодок.

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Одной из главных особенностей Scorpène Evolved стали полностью литий-ионные аккумуляторы, которые заменили традиционные свинцово-кислотные батареи. Именно это позволило значительно увеличить автономность подводной лодки – до 80 дней без необходимости всплывать для подзарядки.

Подводная лодка также получила современную боевую систему SUBTICS, интегрированный гидролокатор, усовершенствованные системы обработки сигналов и технологии акустического шумоподавления, заимствованные у французских атомных подводных лодок.

Что касается вооружения, Scorpène Evolved способна нести до 18 единиц боекомплекта, включая тяжелые торпеды и противокорабельные ракеты SM39 Exocet. Кроме того, Naval Group подтвердила совместимость с перспективной ракетой SM40 Exocet, которая в настоящее время находится в стадии разработки.

После заключения контракта Индонезия стала пятой страной-оператором подводных лодок семейства Scorpène после Бразилии, Чили, Индии и Малайзии.

В перспективе Джакарта рассчитывает превратить PT PAL в региональный центр по строительству и обслуживанию таких подводных лодок. Также продолжаются переговоры о заказе дополнительных лодок помимо уже заказанных двух.

Проект является частью масштабной программы развития подводного кораблестроения Индонезии. К 2040-м годам страна планирует самостоятельно проектировать, строить и в перспективе экспортировать собственные подводные лодки. Ожидается, что реализация нынешней программы создаст около 2250 новых рабочих мест в судостроительной и оборонной промышленности.

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