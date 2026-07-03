Одна из крупнейших в мире: Россия вывела в море новую гигантскую подводную лодку

Подводная лодка относится к модернизированному проекту "Ясень-М" и, по данным российской стороны, может быть оснащена гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

Российский военно-морской флот пополнился новой атомной ударной подводной лодкой "Мурманск", которая стала девятым представителем проекта "Ясень" и пятой лодкой модернизированной серии "Ясень-М", пишет Slash Gear.

Новая подводная лодка считается одной из самых современных в составе российского флота. Её основным назначением называют борьбу с американскими ударными подводными лодками класса "Вирджиния" и выполнение дальнобойных ударных миссий.

"Мурманск" вооружён крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс", а в будущем может получить и гиперзвуковые ракеты "Циркон". Если это произойдет, подводная лодка станет одной из немногих в мире, способных применять гиперзвуковое вооружение.

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В то же время независимо проверить заявленные характеристики и состав вооружения пока невозможно, поскольку Россия не раскрывает полных технических данных своих новых военных разработок.

Одна из крупнейших ударных подводных лодок

Водоизмещение "Мурманска" составляет около 13 800 тонн, что делает его одной из крупнейших атомных ударных подводных лодок в мире. Для сравнения: водоизмещение американских подводных лодок класса "Вирджиния" составляет около 7 800 тонн.

Длина подводной лодки достигает 127 метров, ширина – почти 13 метров. Экипаж состоит из 64 моряков.

По данным открытых источников, подводная лодка способна развивать скорость до почти 38 км/ч в надводном положении и более 70 км/ч под водой.

Вооружение и возможности

"Мурманск" оснащён восемью шахтами вертикального пуска, которые могут вмещать до 32 крылатых ракет различных типов.

Кроме того, подводная лодка имеет десять торпедных аппаратов для запуска тяжелых торпед и установки морских мин.

Также проект "Ясень-М" получил модернизированную силовую установку, новое акустическое покрытие корпуса и усовершенствованные системы шумоподавления, которые, по оценкам экспертов, затрудняют его обнаружение.

Для чего России нужна новая подводная лодка

Подводные лодки проекта "Ясень-М" предназначены для действий в составе Северного и Тихоокеанского флотов России. Их используют для борьбы с кораблями и подводными лодками противника, нанесения ударов по наземным целям и патрулирования стратегически важных морских районов.

В настоящее время Россия эксплуатирует пять подводных лодок этого типа, еще несколько находятся на разных этапах строительства.

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