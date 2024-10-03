Джефф Безос привил один запрет для всех своих членов семьи и это действительно помогает.

Многие успешные личности с многомиллиардным капиталом могут похвастаться довольно тяжелым утренним режимом, в котором найдется место чтению, занятиям спортом, а самое главное — работе и тому подобным вещам. Однако, как оказалось, основатель Amazon Джефф Безос не из таких, пишет Inc.

Миллиардер еще в 2018 году, выступая в Экономическом клубе Вашингтона, рассказал — как проходит его утро. СМИ пишет, что мужчина любит читать газету, пить кофе и завтракать с семьей. Однако им запрещено пользоваться мобильными телефонами во время утреннего времяпрепровождения.

Невеста Безоса Лорен Санчес в интервью изданию People подтвердила это:

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"Мы не садимся за телефон. Это одно из правил".

Автор материала, эксперт издания Джессика Стиллман, предполагает, что это правило отчасти объясняется личными предпочтениями Безоса. Основатель Amazon, как сообщается, утверждает, что его "безделье" утром не только помогает ему получать больше удовольствия от жизни, но оно еще и повышает уровень энергии и улучшает способность принимать решения в течение всего дня.

СМИ пишет, ссылаясь на последние данные нейронауки, что утверждение Безоса якобы утро, проведенное в интернете, ведет к более умным и здоровым дням, является правдивым. И новые исследования убедительно свидетельствуют о том, что многим стоит взять на вооружение правило одного часа Безоса.

Марис Лоффлер из Стэнфордской программы медицины образа жизни заявил:

"Если вы скроллите телефон в постели в течение часа только одним утром, негативные последствия будут минимальными. Но если это войдет в привычку, день за днем, месяц за месяцем, то такое поведение может стать губительным".

Согласно результатам одного исследования в области неврологии, повышенное использование экранов среди взрослых может нанести вред обучению, памяти и психическому здоровью. Другое исследование показало, что у взрослых, которые смотрят телевизор по пять и более часов в день, повышен риск развития заболеваний, связанных с мозгом, таких как слабоумие или болезнь Паркинсона.

Еще одно исследование показало, что у взрослых, которые проводят за экраном более двух и более часов в день вне работы, уменьшается объем серого вещества в мозге.

В материале указано, что помимо негативного влияния на мозг, чрезмерное времяпровождение за экраном также связано с проблемами со зрением, плохим сном и болями в спине.

"Пассивное времяпрепровождение за экраном - это как употребление сахара, только для мозга. Он "вкусный", и вы хотите его сейчас, но на самом деле вы не кормите себя. Вы не даете своему мозгу никакого питания", - заявил Лоффлер.

Эксперты предлагают вместо того, чтобы смотреть в телефон по утрам, позвонить кому-нибудь из близких, приготовить здоровый завтрак, послушать музыку, почитать книгу или провести время на свежем воздухе.

Другие советы для мозга

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