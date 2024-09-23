В список попали довольно разные вещи – от употребления алкоголя до постоянной сверхурочной работы.

Знаете ли вы разницу между повседневной привычкой, которая не наносит вреда, и зависимостью, которую нужно контролировать? Многие не знают. Некоторые распространенные ежедневные привычки могут быть замаскированными зависимостями, и они могут разрушить вашу жизнь.

О привычках, которые пагубно влияют на вашу жизнь, рассказал в колонке для Forbes автор 40 нон-фикшн книг, среди которых "Прикованные к столу в гибридном мире", и "#Остынь: Выключите свою работу и включите свою жизнь", почетный профессор Университета Северной Каролины в Шарлотте Брайан Робинсон. Он опирался на список доктора Майкла Олла – психиатра из Valley Spring Recovery – добавив кое-что и от себя.

"Зависимость развивается, когда повторное употребление вещества или вовлечение в определенную деятельность изменяет систему вознаграждения мозга, что приводит к сильному влечению и компульсивному поведению. Существует опасность, что вещи, которые мы делаем каждый день и о которых не задумываемся, могут стать зависимостью. Со временем мозг требует большего количества вещества или активности для достижения того же удовольствия, создавая зависимость", – объясняет Олла.

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И вот некоторые привычки, которые потенциально могут перерасти в зависимость.

1. Использование социальных сетей

Часто проверять социальные сети – это нормально для многих людей, но Олла объясняет, что эта бездумная ежедневная деятельность может перерасти в зависимость, когда желание прокручивать страницы становится безостановочным, что приводит к пренебрежению личными взаимодействиями и обязанностями.

"Навязчивое использование социальных сетей может нарушить сон, снизить самооценку и усилить чувство тревоги или депрессии, поскольку пользователи постоянно сравнивают себя с яркими моментами жизни других людей", – говорит Олла.

2. Онлайн-шопинг

Майкл Олла говорит, что мгновенное удовольствие от онлайн-покупок может вызвать выброс дофамина, подобный другим видам аддиктивного поведения.

"Для некоторых это перерастает в шопинг-зависимость, когда люди навязчиво покупают вещи, которые им не нужны. Это может привести к финансовым трудностям, беспорядку и значительному личному стрессу", – объясняет психотерапевт.

Зависимость от онлайн-покупок может скрывать более глубокие эмоциональные проблемы, считает Олла.

"Легкость нажатия кнопки "купить" может обеспечить быстрое поднятие настроения, но оно быстротечно. Мы поощряем пациентов исследовать первопричины компульсивного шопинга и выработать более здоровые механизмы преодоления проблемы. Установление лимитов на покупки, отсрочка удовольствия и поиск альтернативных способов снятия стресса могут быть эффективными стратегиями", – добавил он.

3. Игры

Игровая зависимость может возникнуть, когда цифровой мир предлагает побег, который становится лучше реальности. Специалист объясняет, что эта зависимость может привести к социальной изоляции, пренебрежению личным здоровьем и снижению академической или профессиональной успешности.

"Как и со многими другими видами зависимости, немного поиграть – это нормально, даже хорошо", – утверждает Олла. "Но если вы проводите двенадцать часов подряд перед консолью, это означает, что что-то не так".

4. Переедание

Компульсивное питание, которое часто фокусируется на нездоровой пище, богатой сахаром, жирами или солью, также попало в список психотерапевта.

"Этот тип зависимости характеризуется употреблением пищи в ответ на эмоциональные потребности, а не на голод, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как ожирение, сердечные заболевания и диабет", – акцентирует Майкл Олла.

Он добавил, что компульсивное потребление пищи также часто влияет на психическое здоровье из-за самосором и чувства сильной вины.

5. Употребление алкоголя

Регулярное употребление алкоголя может перерасти в зависимость, справедливо признает Олла.

"Зависимость от алкоголя характеризуется сильным влечением к нему, потерей контроля над тем, когда и сколько вы пьете, и симптомами абстиненции, когда вы прекращаете пить. Эта зависимость может иметь разрушительное влияние на физическое здоровье, включая заболевания печени и неврологические повреждения, а также на личные и профессиональные отношения", – отмечает он.

6. Потребление кофеина

Многие работники полагаются на кофеин для утреннего взбадривания, но Олла предупреждает, что это может привести к зависимости.

"Если вы чувствуете, что вам нужен кофеин, чтобы избежать симптомов отмены, таких как головная боль, усталость и раздражительность, возможно, у вас зависимость. Со временем высокое потребление кофеина может привести к таким проблемам со здоровьем, как учащенное сердцебиение, высокое кровяное давление и тревожность", – говорит специалист.

7. Работа

Одной из ежедневных привычек, которая часто остается вне списка зависимостей, является зависимость от работы, добавляет от себя Брайан Робинсон. Мы склонны думать, что переутомление вызвано работой или микроменеджментом босса.

"Но иногда работники сами приучают себя к чрезмерным рабочим привычкам, которые могут привести к стрессу и выгоранию – даже к смерти, или "кароши", как называют это японцы, если довести дело до крайности. В противном случае здоровые работники падают с ног после длительной сверхурочной работы или после завершения тяжелой сделки – как правило, от инсульта или сердечного приступа.

Черты людей, которые становятся зависимыми от соцсетей

Мы уже рассказывали о 8 малоизвестных чертах людей, которые чаще всего становятся зависимыми от социальных сетей. Одна из них – потребность в одобрении. Люди с насущной потребностью в одобрении часто оказываются более восприимчивыми к зависимости от социальных сетей. Эта потребность превращается в жажду, которую может удовлетворить только мгновенное одобрение в социальных сетях.

Возможно, самой мощной чертой, связанной с зависимостью от социальных сетей, является импульсивность. Эта черта, характеризующаяся быстрыми, незапланированными реакциями на внутренние или внешние раздражители без учета негативных последствий этих реакций для себя или других, может привести к неконтролируемому желанию пользоваться социальными сетями.

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