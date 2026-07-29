Почему у помидоров жесткая кожура: садоводы рассказали, как решить проблему

Во время засухи томаты начинают медленнее расти, а их кожура уплотняется, чтобы удерживать влагу.

Домашние помидоры могут потерять сочность и приобрести жесткую, плотную кожуру из-за жары, недостатка влаги или особенностей сорта. Однако в большинстве случаев проблему можно предотвратить правильным уходом.

Как отметили специалисты, одной из самых распространенных причин является нехватка воды, пишет Southernliving. Во время засухи томаты начинают медленнее расти, а их кожура уплотняется, чтобы удерживать влагу. Кроме того, недостаточный полив может привести к растрескиванию плодов и развитию вершинной гнили.

Специалисты рекомендовали огородникам поддерживать стабильную влажность почвы, особенно в жаркую погоду. Земля должна быть влажной на глубине около 5 см, а в сильную жару поливать растения можно даже 2-3 раза в неделю. Для сохранения влаги также советуют использовать мульчу.

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Еще один фактор – сильная жара и палящее солнце. Под длительным воздействием высоких температур кожура становится толще, а на плодах могут появляться солнечные ожоги в виде желтых или светлых пятен.

Чтобы избежать этого, эксперты советуют не удалять слишком много листьев, ведь именно они защищают помидоры от прямых солнечных лучей. В особо жаркую погоду можно дополнительно использовать затеняющую сетку.

Наконец, причиной жесткой кожуры может быть сам сорт томатов. Некоторые разновидности, особенно сливовидные томаты и сорта, устойчивые к растрескиванию, изначально имеют более плотную кожицу. Такие плоды лучше подходят для приготовления соусов и консервации, чем для употребления в свежем виде.

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