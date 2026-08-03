Красные или желтые: в чем разница между помидорами и какие из них полезнее

Помимо вкуса, красные и желтые помидоры отличаются также своими питательными свойствами.

Существуют тысячи сортов помидоров, которые отличаются не только внешним видом, но и вкусом, а также составом питательных веществ. Красные помидоры остаются самыми распространенными, однако желтые также имеют свои преимущества, пишет House Digest.

Помимо вкуса, красные и желтые помидоры отличаются по питательному составу.

Красные помидоры содержат больше ликопина – антиоксиданта, придающего им характерный цвет. В то же время в желтых помидорах выше содержание некоторых незаменимых аминокислот.

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На этом основные различия между ними заканчиваются.

Оба вида относятся к одному виду – Solanum lycopersicum – и требуют схожих условий для выращивания: достаточного количества солнечного света, теплой и хорошо дренированной почвы. В то же время конкретные требования могут отличаться в зависимости от сорта.

Особенности выращивания желтых помидоров

Жёлтые помидоры менее распространённы, чем красные, поскольку в магазинах традиционно преобладали именно красные сорта. Их активно выращивали для продажи, ведь такие томаты лучше подходили для механической уборки и транспортировки. Из-за этого селекционеры уделяли больше внимания созданию красных сортов.

Несмотря на это, у желтых помидоров есть много разновидностей, которые можно выращивать в собственном саду. Как и красные, они бывают разных форм и размеров – от крупных старинных сортов до помидоров для нарезки и черри.

Некоторые желтые сорта создавались с учетом устойчивости к сложным условиям, в частности к жаре, холоду, засухе и менее плодородной почве. Например, гибридный сорт Lemon Boy был выведен с повышенной устойчивостью к нескольким распространенным заболеваниям томатов.

Многие желтые помидоры относятся к так называемым наследуемым сортам, семена которых передавались из поколения в поколение на протяжении десятилетий. Такие сорта можно скрещивать с другими томатами, получая новые разновидности, сочетающие признаки родительских растений. Именно благодаря такой селекции появляются новые гибридные сорта томатов.

Подробнее о выращивании помидоров

Ранее УНИАН писал о том, какой пасынок нужно оставлять у помидоров. Также, как отмечалось в материале, пасынки лучше удалять днем, и важно, чтобы была сухая погода.

Также сообщалось, какие сорта помидоров считаются лучшими. В частности, в списке были "Бычье сердце" и томат "Бузо".

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