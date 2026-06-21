Цветет всего несколько недель: какое растение собрать сейчас, чтобы зимой готовить чай от простуды

Июнь – период сбора цветов этого растения.

Цветки липы могут помочь при различных инфекциях. Их стоит собрать уже сегодня, чтобы было из чего готовить чай против болезней осенью и зимой. Тем более что их эффективность подтверждена, пишет Rynekzdrowia.pl.

Как пояснил ботаник и фитотерапевт Генрик Ружанский, эти цветы можно собирать с любого вида липы. Делать это нужно в начале и во время цветения. Липы начинают цвести в июне, причем мелколистная цветет на 1–2 недели позже, чем крупнолистная.

Как отмечается в издании, лечебные свойства обладают как листья, так и цветы липы. В листьях, в частности, содержатся фенольные кислоты, флавоноиды, гликозиды. Благодаря этому они укрепляют сосуды, обладают мочегонными, противовоспалительными и антисептическими свойствами, а также снижают кровяное давление.

Видео дня

По словам Ружанского, цветы липы оказывают защитное, смягчающее, противокашлевое и успокаивающее действие на слизистые оболочки пищеварительного тракта и горла. Их можно приобрести в аптеках и у травников. Если же собирать самостоятельно, то хранить нужно в герметичных банках.

Также доступно эфирное масло липы, известное своими антисептическими, отхаркивающими, диастолическими, потогонными, обезболивающими, желчегонными свойствами, говорится в статье.

Где применяют цветы липы

Как пояснил Ружанский, настой из цветов липы принимают во время лихорадки по 2–3 стакана ежедневно. Он усиливает потоотделение, облегчает кашель, смягчает слизистые оболочки пищеварительного тракта и горла.

В свою очередь, из древесины липы производят медицинский уголь, который используется для лечения диареи, отравлений и расстройств желудка, отмечается в издании.

В косметике настой липы используется как противовоспалительное, антисептическое, увлажняющее и защитное средство, особенно полезное для ухода и лечения сухой, раздражённой и склонной к экземе кожи. Кроме того, ополаскиватели с настоем липы уменьшают сухость волос, препятствуют образованию перхоти и повышают устойчивость волос к механическим повреждениям.

От чего еще помогает липа

Издание привело данные о том, в каких случаях и как рекомендуется применять цветы липы.

В качестве компресса для глаз – при воспалении конъюнктивы и век, при ощущении сухости и песка в глазах, при усталости, отечности, а также при темных кругах и мешках под глазами.

Отвар липы внутрь – помогает при простуде с симптомами лихорадки, инфекциях дыхательных путей, а также при гастрите и энтерите в качестве успокаивающего и спазмолитического средства.

Липовый настой с малиной и медом внутрь – обладает жаропонижающим и укрепляющим действием.

Липовый мед – ценен при лечении аллергических заболеваний, гриппа, простуды, кашля и хрипоты.

Липовый настой с молоком и липовым или лавандовым медом – облегчает засыпание.

Ранее УНИАН писал, что чай из цветков гибискуса полезно пить перед сном, чтобы снизить давление. Его целебное действие обусловлено высокой концентрацией антиоксидантов, а именно полифенолов под названием антоцианы. Они помогают предотвратить окисление ЛПНП. А именно окисленный ЛПНП может привести к образованию бляшек в артериях.

Вас также могут заинтересовать новости: