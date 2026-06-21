Цветет всего несколько недель: какое растение собрать сейчас, чтобы зимой готовить чай от простуды

Цветки липы могут помочь при различных инфекциях. Их стоит собрать уже сегодня, чтобы было из чего готовить чай против болезней осенью и зимой. Тем более что их эффективность подтверждена, пишет Rynekzdrowia.pl.

Как пояснил ботаник и фитотерапевт Генрик Ружанский, эти цветы можно собирать с любого вида липы. Делать это нужно в начале и во время цветения. Липы начинают цвести в июне, причем мелколистная цветет на 1–2 недели позже, чем крупнолистная.

Как отмечается в издании, лечебные свойства обладают как листья, так и цветы липы. В листьях, в частности, содержатся фенольные кислоты, флавоноиды, гликозиды. Благодаря этому они укрепляют сосуды, обладают мочегонными, противовоспалительными и антисептическими свойствами, а также снижают кровяное давление.

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По словам Ружанского, цветы липы оказывают защитное, смягчающее, противокашлевое и успокаивающее действие на слизистые оболочки пищеварительного тракта и горла. Их можно приобрести в аптеках и у травников. Если же собирать самостоятельно, то хранить нужно в герметичных банках.

Также доступно эфирное масло липы, известное своими антисептическими, отхаркивающими, диастолическими, потогонными, обезболивающими, желчегонными свойствами, говорится в статье.

Где применяют цветы липы

Как пояснил Ружанский, настой из цветов липы принимают во время лихорадки по 2–3 стакана ежедневно. Он усиливает потоотделение, облегчает кашель, смягчает слизистые оболочки пищеварительного тракта и горла.

В свою очередь, из древесины липы производят медицинский уголь, который используется для лечения диареи, отравлений и расстройств желудка, отмечается в издании.

В косметике настой липы используется как противовоспалительное, антисептическое, увлажняющее и защитное средство, особенно полезное для ухода и лечения сухой, раздражённой и склонной к экземе кожи. Кроме того, ополаскиватели с настоем липы уменьшают сухость волос, препятствуют образованию перхоти и повышают устойчивость волос к механическим повреждениям.

От чего еще помогает липа

Издание привело данные о том, в каких случаях и как рекомендуется применять цветы липы.

  • В качестве компресса для глаз – при воспалении конъюнктивы и век, при ощущении сухости и песка в глазах, при усталости, отечности, а также при темных кругах и мешках под глазами.
  • Отвар липы внутрь – помогает при простуде с симптомами лихорадки, инфекциях дыхательных путей, а также при гастрите и энтерите в качестве успокаивающего и спазмолитического средства.
  • Липовый настой с малиной и медом внутрь – обладает жаропонижающим и укрепляющим действием.
  • Липовый мед – ценен при лечении аллергических заболеваний, гриппа, простуды, кашля и хрипоты.
  • Липовый настой с молоком и липовым или лавандовым медом – облегчает засыпание.

Ранее УНИАН писал, что чай из цветков гибискуса полезно пить перед сном, чтобы снизить давление. Его целебное действие обусловлено высокой концентрацией антиоксидантов, а именно полифенолов под названием антоцианы. Они помогают предотвратить окисление ЛПНП. А именно окисленный ЛПНП может привести к образованию бляшек в артериях.

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