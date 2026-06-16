Популярный травяной чай укрепляет почки и снимает отеки, однако не всем его можно пить

Зверобой является популярным в фитотерапии компонентом благодаря своему универсальному применению. Во второй половине июня наступает период цветения этого растения. Об этом пишет rynekzdrowia.pl.
Полезный чай из зверобоя
В основном чай из зверобоя рекомендуют при психической усталости, желудочно-кишечных расстройствах, легких воспалительных процессах кожи. Он может положительно влиять на психофизическое самочувствие, функционирование желудочно-кишечного тракта и почек, а также на процесс заживления ран.
"В традиционной медицине зверобой является растением, которое применяют для лечения отеков, ушибов, мелких ожогов, воспалений кожи, невралгий, тревоги и депрессии легкой и умеренной степени тяжести", - добавляют в материале.
Зверобой обладает следующими свойствами:
- антиоксидантные,
- противовирусные,
- противобактериальные,
- противогрибковые,
- обезболивающие,
- противоопухолевые,
- нейро- и гепатопротекторные.
Зверобой содержит много активных соединений с широкими оздоровительными свойствами, а именно:
- нафтодиантроны,
- производные флорглюцина,
- флавоноиды,
- фенольные кислоты,
- витамины - А, С, В3 и В4,
- фитостерины,
- органические кислоты,
- эфирные масла,
- пектины,
- ксантоны.
В то же время детям и подросткам в возрасте до 18 лет не следует пить чай из зверобоя. Также он не рекомендуется лицам с гиперчувствительностью к траве зверобоя. Не следует пить его беременным и кормящим грудью женщинам.
Кроме того, по словам экспертов, при регулярном употреблении зверобоя следует избегать солярия и прямого воздействия солнечных лучей.
Также некоторые люди могут испытывать побочные эффекты после применения зверобоя. В основном они касаются лишь 1-3 % пациентов, принимающих зверобой. Могут появиться:
- желудочно-кишечные расстройства,
- головокружение,
- спутанность сознания,
- усталость и/или сонливость,
- кожные реакции,
- нервозность и беспокойство,
- сухость во рту.
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