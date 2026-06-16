Популярный травяной чай укрепляет почки и снимает отеки, однако не всем его можно пить

Чаще всего чай из зверобоя рекомендуют при психическом переутомлении и желудочно-кишечных расстройствах.

Зверобой является популярным в фитотерапии компонентом благодаря своему универсальному применению. Во второй половине июня наступает период цветения этого растения. Об этом пишет rynekzdrowia.pl.

Полезный чай из зверобоя

В основном чай из зверобоя рекомендуют при психической усталости, желудочно-кишечных расстройствах, легких воспалительных процессах кожи. Он может положительно влиять на психофизическое самочувствие, функционирование желудочно-кишечного тракта и почек, а также на процесс заживления ран.

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"В традиционной медицине зверобой является растением, которое применяют для лечения отеков, ушибов, мелких ожогов, воспалений кожи, невралгий, тревоги и депрессии легкой и умеренной степени тяжести", - добавляют в материале.

Зверобой обладает следующими свойствами:

антиоксидантные,

противовирусные,

противобактериальные,

противогрибковые,

обезболивающие,

противоопухолевые,

нейро- и гепатопротекторные.

Зверобой содержит много активных соединений с широкими оздоровительными свойствами, а именно:

нафтодиантроны,

производные флорглюцина,

флавоноиды,

фенольные кислоты,

витамины - А, С, В3 и В4,

фитостерины,

органические кислоты,

эфирные масла,

пектины,

ксантоны.

В то же время детям и подросткам в возрасте до 18 лет не следует пить чай из зверобоя. Также он не рекомендуется лицам с гиперчувствительностью к траве зверобоя. Не следует пить его беременным и кормящим грудью женщинам.

Кроме того, по словам экспертов, при регулярном употреблении зверобоя следует избегать солярия и прямого воздействия солнечных лучей.

Также некоторые люди могут испытывать побочные эффекты после применения зверобоя. В основном они касаются лишь 1-3 % пациентов, принимающих зверобой. Могут появиться:

желудочно-кишечные расстройства,

головокружение,

спутанность сознания,

усталость и/или сонливость,

кожные реакции,

нервозность и беспокойство,

сухость во рту.

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