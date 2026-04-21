Почему кот мгновенно занимает ваше кресло, стоит только встать: ветеринары раскрыли причину

Это не просто поиск тепла – пушистые гости таят в себе тайный замысел в отношении вашего любимого места.

Большинство владельцев кошек знакомы с ситуацией, когда стоит на минуту покинуть кровать или стул, как домашний питомец мгновенно занимает освободившееся место. Как выяснили ученые, за этой привычкой стоит не только лень, но и сложная система сенсорных сигналов и эмоциональная привязанность, пишет The Economic Times.

Исследователи отмечают, что животные выбирают именно эти зоны благодаря специфическим сигналам, таким как запах и температура тела, которые действуют на них успокаивающе.

По мнению экспертов, такой выбор свидетельствует о глубокой связи между животным и человеком.

В журнале Animals (MDPI) опубликованы результаты эксперимента в шведском кошачьем кафе, который доказал: "кошки предпочитают находиться в местах, где люди уже бывали ранее, чем в открытом или нейтральном пространстве".

Согласно исследованиям, опубликованным в статьях PMC, кошки используют людей как безопасное место во время изучения мира. Ученые утверждают:

"Кошки проявляют склонность к поиску близости, то есть они хотят быть рядом с вещами, которые эмоционально успокаивают".

Важную роль играет и обоняние. По имеющимся данным, кошки способны различать человеческие эмоции по запаховым сигналам. Когда вы покидаете кресло, там остается ваш аромат и "эмоциональный отпечаток", что делает эту зону комфортной и знакомой для пушистика.

Кроме того, как свидетельствует информация в японских журналах поведенческих наук, кошки достаточно социально сознательны. Они связывают определенные места с вниманием хозяина, что делает ваше сиденье еще более привлекательным. Таким образом, привычка занимать ваше место – это не просто поиск тепла, а признание вашей важности в жизни кошки.

