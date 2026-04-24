Ласковые, но непредсказуемые: ветеринары назвали 7 пород кошек с ярким характером

Эти породы удивят своей смелостью и любовью к хозяевам.

Дерзкие, но ласковые породы кошек - прекрасные питомцы, ведь они знают, чего хотят, и не боятся делиться своими чувствами с людьми. Кроме того, они смелые и энергичные, поэтому с ними весело проводить время. Поэтому издание ParadePets назвало 7 пород кошек, которые станут для вас идеальными питомцами.

Сиамская кошка

Эта порода известна своей стройной и изящной внешностью.

"Голосистая, любознательная, игривая и ласковая, сиамская кошка обладает как впечатляющей внешностью, так и характером. Эта дерзкая порода кошек требует много внимания и обогащения среды обитания", - объяснила доктор ветеринарных наук, ветеринар Лиза Кан.

Кроме того, сиамские кошки любят быть рядом со своими хозяевами.

"Сиамские кошки также известны своим любопытством и любят следовать за своими хозяевами", - добавила Эйми Уорнер, доктор ветеринарных наук, штатный ветеринар в Waggel.

Бирманская кошка

Эта порода общительна и уверена в себе, благодаря чему она быстро осваивается в доме. Они очень умны и легко поддаются дрессировке.

"Этих любящих, ласковых и энергичных кошек часто описывают как "похожих на собак". Они ориентированы на людей, любят взаимодействовать и даже могут быть готовы к игре в аппорт", - подчеркнула Кан.

Также бирманские кошки любят взаимодействовать со своими хозяевами, а именно часто касаются их носом и проверяют, как у них дела, чтобы привлечь их внимание.

Японский бобтейл

Эта порода кошек имеет очаровательный хвостик-помпон, который придает ей особый вид. Кан описывает их как "добродушных, игривых, общительных, умных и дерзких".

"Одним из преимуществ содержания японского бобтейла является то, что они быстро учатся, поэтому с ними интересно тренироваться и играть в игры. Они также нуждаются во внимании и интерактивных играх, поэтому, если у вас есть такая кошка, вам следует всегда иметь под рукой игрушки для нее. Японский бобтейл также очень разговорчив, регулярно издает щебетание и мяуканье, а еще он прекрасно прыгает. Если у вас есть такая кошка, вам никогда не будет скучно в ее компании", - заверили в издании.

Сингапурская кошка

Эта кошка может быть самой маленькой породой, но у нее достаточно энергии для всего: от игр до суеты по вашему дому, что делает ее очень привлекательной.

"Эти смелые питомцы обладают яркой индивидуальностью и любят быть в центре событий. Конечно, эта дерзкая порода также любит получать много внимания. Однако, когда сингапуры не заняты тем, чтобы быть в центре внимания, вы можете ожидать, что они захотят поласкаться, ведь эти энергичные кошки, в конце концов, очень ласковые", - подчеркнули в ParadePets.

Американский керл

Эта порода имеет уникальный вид благодаря своим характерным закрученным назад ушам и соответствует этому смелым характером.

"Американский керл, как правило, будет живым и уверенным в себе, любознательным, умным и даже иногда немного дерзким. Эти милые и дерзкие кошки обычно проявляют активный интерес к взаимодействию со своими хозяевами, а также участвуют в различных домашних делах", - сказала Уорнер.

Поэтому, когда рядом с вами американский керл, вы никогда не будете чувствовать себя одинокими.

"Они часто осматривают окружающую обстановку, неожиданно появляются и четко дают понять, что хотят внимания или взаимодействия с хозяевами", - объяснила ветеринар.

Корниш-рекс

Корниш-рекс обладает яркой индивидуальностью.

"Корниш-рексов часто описывают как энергичных, остроумных и уверенных в себе животных. Они известны тем, что ведут себя как вечные котята, а не как спокойные, сдержанные взрослые коты", - добавила Уорнер.

Эта порода всегда будет играть, бегать по дому, лазать, прыгать и делать повседневные вещи необычными способами.

"Эти веселые коты также чрезвычайно ориентированы на людей, что придает еще больше индивидуальности их смелости и уверенности. В общем, эти кошки почти никогда не остаются незамеченными и тихими надолго, поскольку они активно стремятся к вниманию, взаимодействию и вовлечению в то, чем в данный момент занимаются их хозяин и другие члены семьи", - сказала ветеринар.

Балийская кошка

Балийская кошка - еще один пример дерзкой породы, которую рекомендуют ветеринары. Они являются прямыми родственниками сиамских кошек, но имеют длинную шерсть.

"Эта экзотическая на вид порода чрезвычайно общительна и болтлива, поэтому прекрасно подходит для активных семей. Балийская кошка также очень любит своих хозяев, так что готовьтесь к тому, что ваш питомец будет прилипать к вам, как клей, и дарить вам множество ласки и объятий", - заверили в ParadePets.

