Учёные назвали один простой способ продлить жизнь вашим котам

Мало кто знает, что, позволяя домашнему коту гулять на улице, вы подвергаете его серьезной опасности. Речь идет, в частности, о риске преждевременной смерти.

Как сообщает Independent, только в Австралии примерно две трети владельцев кошек теряли своих питомцев, когда те гуляли на улице. Наибольшие риски представляли дорожно-транспортные происшествия, драки и падения с высоты. И эта ситуация не является уникальной – подобные тенденции прослеживаются и за пределами Австралии.

Камеры, установленные на ошейниках, позволили увидеть опасности, с которыми сталкиваются кошки на улице. В одном исследовании из 55 кошек, свободно гуляющих в Соединенных Штатах, 25% рисковали отравиться, едя или пья вне дома – любое вещество могло быть опасным. Почти половина (45%) переходила дороги, 25% встречались с другими кошками, 20% забирались под дома, а 20% исследовали ливневую канализацию.

Видео дня

В Новой Зеландии тоже проводили похожее исследование, установив ошейники с камерами на 37 кошек. Оказалось, что 59 % животных пили воду вне дома, 40 % ели вне дома, 32 % переходили дороги, а 21 % рисковали упасть, забираясь на крыши.

В недавнем исследовании, проведенном в Великобритании, выяснили, что дорожно-транспортные происшествия были основной причиной смерти кошек разного возраста. Оценки европейских исследователей показали, что 18–24 % кошек в течение жизни попадают под машину. И около 70 % таких случаев заканчиваются смертью животного.

"Жертвами часто становятся коты в возрасте до пяти лет, преимущественно самцы. Риск выше для тех, кто не кастрирован, поскольку они, как правило, бродят дальше и чаще", – добавляет автор.

Опасности для ваших питомцев выходят далеко за пределы дорожно-транспортных происшествий. Во время прогулок на улице кошки часто подвергаются серьезным инфекционным заболеваниям, таким как вирус иммунодефицита кошек (FIV). Нередки и драки с другими кошками, требующие вмешательства врачей.

Как снизить риски для питомцев

Самый простой способ защитить своих кошек – держать их на своей территории. На самом деле содержание животного в безопасном пространстве не означает, что оно должно постоянно находиться в помещении. Некоторые владельцы огораживают часть двора, создавая открытый вольер для кошек. Это позволяет питомцам наслаждаться свежим воздухом и солнцем, не подвергая себя различным опасностям.

Некоторые приучают кошек ходить в шлейке, что позволяет выгуливать их под присмотром.

"Если кошки не могут выходить на улицу, чтобы справлять свои нужды, им понадобятся два лотка для туалета в помещении. Поскольку кошки привередливы, лотки нужно часто чистить. В домохозяйствах, где проживает несколько кошек, следует обеспечить один лоток на кошку плюс один дополнительный. Размещайте лотки в отдельных тихих местах и никогда не рядом с миской для еды", – советует ресурс.

Как кошки демонстрируют любовь к хозяину

Ранее мы рассказывали о том, как кошки демонстрируют любовь к своим владельцам. Существует пять распространенных признаков.

В частности, специалисты утверждают, что домашние питомцы могут тереться о вас головой или телом. Еще одним проявлением привязанности является время, проведенное рядом – например, кот может лежать у вас на коленях или спать вместе с вами.

Вас также могут заинтересовать новости: