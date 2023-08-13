Мужчина выиграл гигантский джекпот в 750 тысяч долларов но его босс украл все из-за одной ошибки.

Мужчина выиграл огромную сумму в лотерею, но потерял все из-за одной ошибки. Как пишет Dailystar, нелегальный иммигрант из Гватемалы Хосе Антонио Куа-Тока, живущий в штате Джорджия, США, был в полном шоке после того, как купил выигрышный лотерейный билет и сорвал джекпот.

Но его восторг быстро прошел из-за одной серьезной проблемы. Он был нелегальным иммигрантом.

Его босс Эрик Сервантес предложил обналичить выигрышный билет от его имени, и заявил, что вернет деньги ему. Но, к ужасу Хосе, его обманули, и Сервантес присвоил выигрыш за его спиной.

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Разъяренный Хосе подал в суд на своего босса, который утверждал, что билет принадлежит ему. При этом босс гватемальца заявил полиции, что тот угрожая убить его, его жену и их детей, если он не отдаст деньги.

Хосе бросили в тюрьму, но он продолжал настаивать на своей версии. И 1 марта 2012 года они сошлись в суде, чтобы решить, кто является законным наследником состояния.

К счастью, Хосе заручился общественной поддержкой и выиграл дело. Он получил приз в размере 500 000 долларов после вычета налогов из суммы лотереи. Он также получил 200 000 долларов в качестве гонораров адвокатам и еще 25 000 долларов в качестве штрафных санкций.

И после всего этого официальные лица лотереи в штате Джорджия подтвердили, что победителям не нужно доказывать иммиграционный статус, когда дело доходит до получения призов. Если бы Хосе знал эту мелочь, всего этого кошмара ему удалось бы избежать.

Другие победители лотерей

Ранее сообщалось, что британка выиграла в лотерею и построила роскошный дом для своих африканских попугаев. Ее птицы получили отдельную комнату со специальным ремонтом и телевизором, чтобы смотреть сериалы.

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