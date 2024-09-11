Мужчина на собственном опыте понял, почему говорят, что, чем больше денег, тем больше проблем.

Мужчина, который выиграл десятки миллионов долларов в лотерею, рассказал, что это принесло ему большую печаль и стресс вместе с финансовой свободой. Рассказ мужчины публикует британский таблоид Mirror.

По словам мужчины, половину выигрыша он вложил в недвижимость. Из оставшихся денег он подарил своей маме и сестре по два миллиона каждой - и отложил еще один миллион для близких друзей, которым хочет помочь.

"Остальные миллионы находятся на высокодоходном сберегательном счете, и мы [с женой] сможем жить за счет процентов до конца нашей жизни (это более скромная сумма, чем вы думаете), не касаясь первоначальных выигрышей. Мы хотим, чтобы основная сумма выигрыша осталась для наших будущих детей", - говорит мужчина.

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Но хотя деньги принесли ему финансовую свободу, мужчина говорит, что это "напрягает его", поскольку его семья хочет от него все большего.

"Проблема в том, что моя сестра и мама считают, что мы эгоистичны, потому что не даем им больше денег. Они просят семейный дом на пляже в дополнение к деньгам, которые мы дали, но мы, честно говоря, не хотим этого делать", - рассказывает мужчина.

Но и это еще не все. Тетки и дяди, с которыми он не общался десятилетиями, вынырнули из небытия, услышав о его джекпоте.

"Они постоянно просят у меня деньги, и это вызывает у меня большую тревогу. Моя семья, по большей части, имеет хорошую или отличную работу, а моя сестра является вице-президентом в своем отделе в известной технологической компании. У мамы есть пенсионные сбережения сверх тех денег, которые я ей дал. Я просто разрываюсь, и теперь я знаю, почему говорят, что больше денег - больше проблем. Я не хочу и дальше чувствовать себя банкоматом для семьи. Я слышал, как они говорили, что я скупой, и это очень больно", - жалуется новоиспечённый миллионер.

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Как писал УНИАН, предприниматель, который достиг финансовой свободы в возрасте 38 лет, рассказал, как ему это удалось. Мужчина в течение восьми лет откладывал до 50% своей довольно неплохой зарплаты и вкладывал эти деньги как инвестиции. И именно это позволило ему создать внушительный портфель стоимостью 2 миллиона долларов.

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