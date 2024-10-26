Она придерживается принципа 80/20.

Мама двоих детей и онлайн-тренер по здоровью и фитнесу 38-летняя Тара Диксон за свою жизнь перепробовала около 20 различных модных диет, пока не нашла способ, который позволил ей похудеть на 5 стоунов (около 30 килограммов).

Как рассказала Тара изданию The Telegraph, в 15 лет она впервые села на диету Аткинса, а затем провела следующие 20 лет своей жизни, метаясь между различными диетами - очищение лимонным соком, диета "Капустный суп", замена приемов пищи детским питанием, даже пробовала принимать слабительные. Она объясняет, что хотела быстрых результатов, и следовала диетам неделю или две, чувствовала себя ужасно и бросала их.

После рождения двух детей она набрала вес и начала испытывать проблемы со здоровьем. После этого Тара поняла, что надо что-то менять.

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Что она сделала

Она объясняет, что сосредоточилась в первую очередь на питании и создала себе дефицит калорий, придерживаясь высокобелковой диеты в 1500 калорий в день, отслеживая свою еду в приложении. Она также решила проходить 10 000 шагов в день, а затем постепенно подключила занятия с фитнес-тренером и начала посещать психотерапевта, чтобы решить свои проблемы с отношением к еде.

Она объясняет, что люди на самом деле мугут есть больше, чем думают, и все равно терять вес, но вместо этого люди садятся на диету, "выхватывают из воздуха число вроде 1200 калорий, и этого недостаточно, чтобы жить".

По мере похудения Тара подключила силовые тренировки три раза в неделю, а также одну-две кардиосессии. Сейчас она потребляет 2300 калорий в день, понимая, что ее организму нужна эта энергия. Она также редко взвешивается и больше не считает калории.

Она объясняет, что сейчас придерживается принципа 80/20.

"Восемьдесят процентов времени я буду дисциплинированной и буду заниматься спортом, а 20 процентов времени я могу побаловать себя — это может быть вечеринка с девчонками или еда на вынос. Я не позволяю этому мешать мне веселиться. Но в то же время у меня нет мышления "Вот теперь выходные, я могу делать то, что мне нравится". Нет никаких "дней читинга", - рассказывает она.

Ранее УНИАН писал о новой популярной диете под названием "30-30-30". Она состоит в том, чтобы получить 30 граммов белка в течение 30 минут после пробуждения, а затем продолжить 30 минутами непрерывного умеренного кардио. Люди в соцсетях, попробовавшие эту диету, подтверждают ее эффективность.

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