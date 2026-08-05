Эти 5 ошибок могут 'уничтожить' автомобиль на автомате: их допускают многие водители

Автомобили с АКПП отличаются от моделей с механической КПП.

Переход с автомобиля с механической коробкой передач на модель с автоматической КПП может потребовать освоения новых приемов вождения и изучения рекомендаций по техническому обслуживанию. В SlashGear назвали 5 вещей, которые нельзя делать на автомобиле с АКПП.

Что нельзя делать на автомобиле с автоматической коробкой передач

Водить с использованием обеих ног

В издании отметили, что использование обеих ног во время вождения автомобиля с АКПП, как правило, не является хорошей практикой. Если обе ноги находятся на педалях, в случае чрезвычайной ситуации водитель может растеряться и перепутать педаль.

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На автомобилях с автоматической коробкой передач в случае одновременного нажатия обеих педалей тормозная система перекроет сигнал ускорения, тем самым немедленно остановив автомобиль. Это может быть опасно, если не соблюдаются правила безопасности.

Ехать накатом на нейтральной передаче

Владельцы автомобилей на "механике" нередко двигаются накатом, чтобы снизить расход топлива. Такой прием подразумевает движение без работающего двигателя на нейтральной передаче.

При вождении автомобиля с автоматической коробкой передач движение накатом на нейтральной передаче не рекомендуется. Так водитель перестает контролировать автомобиль, а это означает, что довольно сложно затормозить, если перед автомобилем внезапно появится препятствие.

Допускать попадания воды в АКПП

В издании подчеркнули, что к обслуживанию автоматической коробки передач нужно относиться с особой тщательностью. Вода может проникнуть внутрь многими способами: например, если автомобиль надолго остаётся под дождём или в условиях затопления.

Резко ускоряться

В издании отметили, что резкое ускорение на автомобиле с автоматической коробкой передач - одно из самых разрушительных действий, которые может совершить водитель. При агрессивном нажатии на педаль газа автомобиль начинает мгновенно набирать скорость, создавая тем самым нагрузку на двигатель, шины и АКПП.

Даже спортивные автомобили, созданные для работы в экстремальных условиях, подвергаются чрезвычайным нагрузкам при резком ускорении. Сотни металлических деталей вступают в непосредственный контакт, создавая огромный крутящий момент.

Не менять трансмиссионную жидкость

Трансмиссионная жидкость имеет решающее значение для функционирования и плавной работы автоматической коробки передач. Она обеспечивает безупречную работу трансмиссионной системы, выступая в качестве смазочного материала и не только.

Основная роль трансмиссионной жидкости заключается в предотвращении износа, вызванного трением, и отводе выделяемого тепла, чтобы избежать перегрева двигателя и трансмиссионной системы. Об этом не говорят так часто, как о смене моторного масла, но практически каждый автомобиль с автоматической коробкой передач на планете требует промывки и замены жидкости для восстановления её восстанавливающих свойств.

Как снизить расход топлива на "механике"

Ранее в SlashGear рассказали, когда нужно переключать передачи на "механике", чтобы снизить расход топлива. Для снижения расхода топлива нужно ориентироваться на более низкие обороты двигателя во время вождения. Однако важно не перестараться и придерживаться "золотой середины".

В издании подчеркнули, что "золотая середина" (оптимальное число оборотов двигателя) зависит от конкретного автомобиля. Например, на грузовиках и дизельных автомобилях нужно переключать передачи значительно раньше, чем на бензиновых моделях.

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