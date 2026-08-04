'Продержаться три дня': синоптик назвала дату, когда в Украине станет прохладнее

Пока что Украина останется одной из самых жарких стран Европы.

7 августа на западе, а 8-9 августа в большинстве регионов Украины ожидается приход новой, более прохладной воздушной массы. Об этом в своем Telegram-канале сообщила синоптик Наталья Диденко, которая обратилась к украинцам, не любящим жару.

"Продержаться осталось всего три дня. Уже 7 августа на западе, а 8-9 августа в большинстве регионов Украины жару приглушит новая, более прохладная воздушная масса", – написала она.

Впрочем, пока что, в ближайшие три дня, Украина будет одной из самых жарких стран Европы. В частности, 5 августа максимальная температура воздуха составит 32–39 градусов, а местами вероятно до +40 градусов. Погода будет без осадков.

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В то же время в Киеве 5 августа ожидается сухая и очень жаркая погода, днем до +35 градусов тепла.

По словам Диденко, вечером 7 августа ожидается дождь с грозой. Неделя завершится "комфортной температурой воздуха".

Жара в Европе

Как сообщал УНИАН, мощный "тепловой купол", сформировавшийся над Центральной Европой, продолжает распространяться на восток. Во многих странах температура достигнет 40–43 градусов. К середине недели очаг сильнейшей жары сместится в Румынию, Сербию, Венгрию, Хорватию и Украину.

В ближайшие несколько суток на погоду в Украине будет влиять антициклон, поэтому сохранится преимущественно сухая и жаркая погода.

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