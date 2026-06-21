Народы островов Тихого океана оказались близкими родственниками древнего человека

Генное исследование открыло новую связь между населением Океании и дальним родственником человека.

Гены населения Океании уходят корнями практически к началу распространения человечества по всему миру.

Как пишет Zme Science, более 42 000 лет назад первые поселенцы достигли Океании – дальних островов в Тихом океане, которые на тот момент были краем человеческого мира. Они оставались изолированными на протяжении тысячелетий. Новое исследование раскрыло древнюю историю их генов, открыв в них связь с ДНК денисовцев. Это доказывает, что предками современных жителей Океании были как минимум три различные группы древних людей.

Первые жители островов попали туда через Новую Гвинею, архипелаг Бисмарка и Соломоновы острова. Затем тысячелетиями их окружало только море. На островах росли новые горы, что усиливало изоляцию племен, расцветало множество языков. Они перестали понимать друг друга, но внутри их геномов тихо хранились общие ДНК вымерших родственников современного человека.

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В новом исследовании, опубликованном в журнале Science, ученые секвенировали почти 200 геномов из 12 популяций Океании. Затем они сравнили эти геномы с более чем тысячей других геномов со всего мира.

Геномы жителей Океании отличались. У их населения обнаружен один из самых высоких в мире уровней архаичной ДНК. В этом исследовании геномы жителей Океании содержали примерно в 2,5 раза больше архаичных последовательностей, чем геномы европейцев, и гораздо больше денисовских последовательностей, чем геномы жителей Восточной Азии. Одна группа содержала примерно в 25 раз больше денисовского наследия, чем средний геном Восточной Азии.

Как наши предки встречались с денисовцами

Исследователи обнаружили доказательства того, что предки жителей Океании унаследовали ДНК от трех различных групп, похожих на денисовцев. Это говорит о том, что их предки встречались с денисовцами не один раз. Это указывает на долгую и сложную историю контактов.

Не вся унаследованная архаичная ДНК полезна. Большая ее часть, вероятно, была нейтральной, некоторая могла быть вредной и была удалена в течение поколений естественным отбором. Но часть сохранилась, потому что она была полезна. К ним относятся гены, связанные с иммунитетом, метаболизмом, фертильностью и развитием скелета.

Это не означает, что ДНК денисовцев "наделила" людей определенным типом лица или телосложения. Генетика редко бывает настолько простой. Но это позволяет предположить, что вариации вблизи гена, отвечающего за развитие скелета, могли быть предпочтительны в определенных условиях.

Открытие означает, что наш вид не просто заменил других людей по мере своего распространения. Мы встречались с ними, у нас были с ними дети. Их гены вошли в наши, а затем это наследие прошло естественный отбор.

Кто такие денисовцы

Денисовцы – вымершая группа древних людей, близких родственников неандертальцев. Мы знаем их в основном по ДНК, а не по многочисленным ископаемым останкам. Их останки были впервые обнаружены в Денисовой пещере в Сибири. Но, хотя ученые нашли очень мало ископаемых, генетические исследования показывают, что их ареал обитания простирался далеко за пределы этого места.

В отличие от неандертальцев, чьи кости были найдены по всей Европе и Западной Азии, денисовцы остаются загадочной личностью с точки зрения физических особенностей. Тем не менее, они оставили неизгладимый след в геномах ныне живущих людей, особенно в некоторых частях Азии и Океании, где унаследованная ДНК денисовцев до сих пор может влиять на такие признаки, как иммунитет и адаптация.

Генетические особенности - больше исследований

Напомним, что ученые считают, что население высокогорных районов аргентинских Анд, вероятно, развило необычную генетическую способность усваивать мышьяк, содержащийся в питьевой воде. Ученые выяснили, что эта способность более распространена среди аргентинского населения по сравнению с генетически близкими группами в Перу и Колумбии.

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