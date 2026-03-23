У жителей Анд есть необычная генетическая особенность: они развили иммунитет к мышьяку

Ученые считают, что население высокогорных районов аргентинских Анд, вероятно, развило необычную генетическую способность усваивать мышьяк, содержащийся в питьевой воде, пишет Descopera.ro.

Отмечается, что город Сан-Антонио-де-лос-Кобрес в Аргентине, расположенный на высоте около 3 775 метров, был заселен в течение как минимум 7 000 лет. До 2012 года вода из местных колодцев содержала около 200 микрограмм мышьяка на литр, что в 20 раз больше рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения предела.

Ученые из Уппсальского университета под руководством Карины Шлебуш и Люси Гаттепайе выяснили, что местные жители, несмотря на длительное воздействие мышьяка, производили меньше монометиларсонита, наиболее опасной промежуточной формы, и больше диметиларсонита, который легче выводится с мочой. По словам исследователей, это свидетельствует об исключительной эффективности переработки мышьяка.

Ученые проанализировали ДНК 124 женщин из Сан-Антонио-де-лос-Кобрес и выявили группу генетических вариантов вблизи гена AS3MT, известного своей ролью в метаболизме мышьяка. Они рассказали, что эти варианты были гораздо более распространены среди аргентинского населения по сравнению с генетически близкими группами в Перу и Колумбии.

Ранее The Independent писало, что число случаев редкого заболевания глаз – увеита, связанного с татуировкой – растет, и в отдельных случаях оно может привести к частичной или полной слепоте. По словам специалистов, чернила для татуировок могут содержать токсичные вещества, которые иногда провоцируют опасную иммунную реакцию организма.

Исследование 2025 года зафиксировало 40 новых случаев заболевания всего за два года – с 2023 по 2025-й. В целом количество таких случаев в мире удвоилось с 2010 года. Хотя заболевание остается редким, ученые уже называют его потенциальной проблемой общественного здоровья.

