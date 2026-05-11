Ученые нашли ген долголетия и смогли увеличить продолжительность жизни

По результатам эксперимента грызуны приобрели устойчивость к раку и стали жить дольше.

Американские ученые провели революционное исследование, в ходе которого перенесли ген долголетия от кротовых крыс обычным мышам, сообщает ScienceDaily.

Кротовые крысы известны своей способностью жить до 41 года, что почти в десять раз превышает продолжительность жизни других грызунов. Исследователи обнаружили, что секрет кроется в особом гене, который отвечает за выработку гиалуроновой кислоты высокой молекулярной массы (HMW-HA).

"Наше исследование подтверждает принцип того, что уникальные механизмы долголетия, которые эволюционировали у долгоживущих видов млекопитающих, могут быть экспортированы для улучшения продолжительности жизни других", – рассказала Вера Горбунова, профессор биологии и медицины.

По имеющимся данным, генетически модифицированные мыши не только получили примерно 4,4% прироста продолжительности жизни, но и продемонстрировали значительно лучшее состояние здоровья. В частности, у подопытных животных наблюдалась защита от опухолей, более низкий уровень воспалительных процессов в тканях и более крепкий иммунитет кишечника.

По мнению профессора Андрея Селуанова, это открытие открывает двери для будущих исследований на людях.

"Мы уже идентифицировали молекулы, которые замедляют деградацию гиалуронана, и тестируем их", – отметил он.

Ученые надеются, что со временем эти биологические механизмы помогут человечеству бороться с возрастными заболеваниями.

"Воскрешение" животных

Ранее УНИАН писал, что ученые из компании Colossal Biosciences хотят возродить голубого оленя – животное, исчезнувшее более 200 лет назад из-за охоты и изменения природной среды. Они уже собрали ДНК этого вида и начали работать с его геномом. Планируется создать эмбрионы, чтобы в будущем снова получить живое животное.

Первые такие животные могут родиться примерно в 2028 году. Исследователи говорят, что цель проекта – вернуть вид и помочь восстановить баланс в экосистеме. Но некоторые эксперты сомневаются и считают такие эксперименты рискованными для природы.

