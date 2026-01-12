Врачи назвали сок, который поможет снизить артериальное давление: кому стоит его пить

Только у пожилых людей наблюдалось снижение артериального давления после употребления свекольного сока.

Если не лечить высокое кровяное давление, оно может привести к множеству проблем со здоровьем, увеличивая риск инфаркта, инсульта и сердечной недостаточности. Кроме лекарств, простые изменения образа жизни также могут с этим помочь. Как пишет Prevention, одно из новых исследований показало, что употребление свекольного сока снижает кровяное давление, однако действительно ли это так, и стоит ли вводить этот сок в свой рацион на постоянной основе?

Что показало исследование

В небольшом рандомизированном двойном слепом перекрестном исследовании, опубликованном в журнале Free Radical Biology and Medicine, исследователи связали потребление свекольного сока со снижением артериального давления у пожилых людей. В течение трех двухнедельных периодов исследования (с двухнедельными перерывами между каждым) участникам было предписано либо пить богатый нитратами свекольный сок, либо плацебо-сок дважды в день, либо полоскать рот ополаскивателем дважды в день в течение 30 секунд. Участники были разделены на две демографические группы – молодые люди (в возрасте от 18 до 30 лет) и пожилые люди (в возрасте от 67 до 79 лет). В общей сложности было 42 молодых человека и 36 пожилых, что составило небольшую группу из 78 человек.

Целью исследования было проанализировать, как изменения бактериальной флоры в ротовой полости могут влиять на уровень артериального давления. Поэтому исследователи постоянно отслеживали оба показателя.

Что показали результаты

Исследователи пришли к выводу, что употребление свекольного сока может помочь снизить кровяное давление у пожилых людей (в более молодой группе гипотензивного эффекта не наблюдалось). По словам кардиолога Падмы Шеной, это "вероятно, связано с изменением состава бактерий в полости рта".

В частности, исследователи обнаружили, что употребление свекольного сока привело к "снижению количества определенных бактерий (таких как Prevotella) и увеличению количества других (таких как Neisseria и Rothia), которые лучше преобразуют пищевые нитраты в оксид азота – соединение, способствующее расслаблению кровеносных сосудов", – объяснила диетолог-нутриционист Элизабет Адриан.

Как свекольный сок снижает кровяное давление?

Результаты исследования основаны на взаимосвязи между нитратами, кровяным давлением и микробиомом полости рта. С помощью вышеупомянутых бактерий, обитающих во рту, пищевые нитраты преобразуются в оксид азота, который может улучшить здоровье сердца, расслабляя кровеносные сосуды и усиливая кровоток, сказала доктор Шеной. Более того, нитраты часто встречаются в препаратах для контроля кровяного давления, добавила она. "Именно поэтому диеты с высоким содержанием богатых нитратами овощей, таких как шпинат, руккола и свекла, неизменно связывают с улучшением здоровья сосудов", – заключила Адриан.

Стоит ли попробовать?

"Согласно этому исследованию, лишь у пожилых людей наблюдалось незначительное снижение артериального давления после употребления свекольного сока, и необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, у каких именно групп населения будет наблюдаться положительная реакция", – сказала доктор Шеной.

Ранее врачи назвали 7 трав и специй, которые помогут снизить кровяное давление.

