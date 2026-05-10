Есть ли идеальное время для употребления гранатового сока: диетологи раскрыли все нюансы

Гранатовый сок богат антиоксидантами и может положительно влиять на артериальное давление и здоровье сердца, если употреблять его ежедневно. Как пишет verywell health, лучшее время для его употребления зависит от вашего индивидуального состояния здоровья, однако для лучшего пищеварения и дополнительного заряда энергии можно попробовать пить его утром или в начале второй половины дня.

Когда пить гранатовый сок?

Как отметила сертифицированный диетолог Лори Райт, если вы пьете такой сок регулярно, идеального времени его употребления для здоровья сердца нет.

"Самое важное - это регулярное употребление, поскольку полезные для сердца соединения, особенно полифенолы, действуют путем постепенного улучшения функции сосудов и уменьшения окислительного стресса", - объяснила она.

В то же время Райт подчеркнула, что людям с чувствительным желудком лучше пить гранатовый сок утром или в начале дня, чтобы облегчить пищеварение. Употребление сока утром также может зарядить вас энергией на весь день.

Когда не следует пить гранатовый сок?

Если вы склонны к рефлюксу, употребление кислых соков, таких как гранатовый, непосредственно перед сном может усугубить изжогу, предупредила клинический доцент кафедры питания и диетологии Университета штата Миссури Натали Аллен.

В то же время диетолог добавила, что если у вас диабет или инсулинорезистентность, употребление сока натощак, особенно утром, может вызвать резкое повышение уровня сахара в крови. В таком случае лучше всего сочетать гранатовый сок с едой или богатым белком перекусом.

Также гранатовый сок может взаимодействовать с некоторыми лекарствами от гипертонии, статинами или антикоагулянтами, поэтому тем, кто принимает эти препараты, стоит проконсультироваться с врачом, прежде чем включать его в свой ежедневный рацион.

"В целом, нет единого "неправильного" времени. Просто выберите то время, когда это лучше всего влияет на ваше пищеварение и контроль уровня сахара в крови", - добавила Райт.

Сколько гранатового сока стоит пить?

В большинстве исследований люди ежедневно употребляли 120–240 мл 100% гранатового сока без добавления сахара.

"Этого достаточно, чтобы обеспечить организм полезными полифенолами без чрезмерного потребления сахара или калорий. Поэтому вам не нужна большая бутылка; достаточно всего одного небольшого стакана в день", - заверила диетолог.

В то же время Аллен подчеркнула, что гранатовый сок дает наилучший эффект в сочетании с общими полезными для сердца привычками, такими как употребление большего количества фруктов и овощей, активный образ жизни и контроль стресса.

"Не забывайте о зернах граната; они также прекрасно влияют на общее состояние здоровья. Добавьте их в салат, йогуртовый десерт или смешайте с авокадо и манго, чтобы приготовить праздничную сальсу", - посоветовала диетолог.

