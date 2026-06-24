Река в США почти 'умерла' из-за засухи, пока ее не спасли бобры

Ученые придумали гениальное решение, как спасти реку.

В одном из самых засушливых уголков США река Прайс фактически "умирала" - русло высохло, рыба гибла, а риск пожаров нарастал. Тогда группа ученых из одного из университетов штата Юта выступила с неожиданной идеей – завезти туда бобров. Эта идея оказалась успешной, пишет Antena 3 CNN.

Отмечается, что за шесть лет бобры добились того, что казалось невозможным - они вернули реку Прайс к жизни. После этого река стала популярной среди туристов и рыбаков.

В издании подчеркнули, что реки в американских штатах Юта и Колорадо, входящие в бассейн реки Колорадо, едва выживают в условиях всё более суровых засух. Когда русло слишком сильно пересыхает, рыба и другие водные обитатели гибнут, а риск лесных пожаров резко возрастает.

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В 2019 году магистрантка Эмма Доден и группа исследователей из Университета штата Юта запустили проект по "транслокации" – то есть переселению бобров из одного места в другое – в такие районы, как река Прайс, в надежде вернуть её к жизни.

В издании объяснили, что плотины, построенные бобрами, сужают русло в определенных участках реки, создавая пруды и водно-болотные угодья. В регионах, пострадавших от засухи, рыбы и остальные представители фауны могут укрыться в этих водоёмах, пока остальная часть реки пересыхает.

Когда в водосборном бассейне обитают бобры, польза от этого просто поразительна: более чистые водоемы, более здоровые популяции рыб, больше доступных питательных веществ и меньше пожаров или их меньшая интенсивность.

Начиная с 2019 года бобры построило достаточно много плотин, чтобы результаты стали заметны. Уровень воды в реке сейчас самый благоприятный за последние годы. Рыба чувствует себя хорошо, а жители Юты в восторге от результатов эксперимента.

В самой глубокой реке на Земле есть пропасть в 2,5 километра

Ранее в liked.hu рассказали, что в устье реки Конго пресная вода буквально исчезает в многокилометровом провале. Это вторая по длине река в Африке после Нила.

По данным LiveScience, эта река считается самой глубокой рекой в ​​мире. Ее максимальная измеренная глубина составляет около 220 метров. Это уже впечатляет, однако это лишь верхушка айсберга. В устье, где река впадает в Атлантический океан, начинается настоящее географическое чудо: подводный каньон Конго.

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