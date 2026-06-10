В 1995-м в Йеллоустоун завезли 14 волков: последствия удивили даже ученых

Широкую известность эксперимент и выводы о нем получили известность после выхода в 2014 году вирусного видео "Как волки меняют реки", которое собрало десятки миллионов просмотров по всему миру.

В 1995 году из Канады в Йеллоустоунский нацпарк привезли 14 волков в рамках одной из самых известных природоохранных программ в истории США. За несколько лет в парке поселили 31 волка, а сам проект стал символом успешного восстановления экосистем.

Однако спустя 30 лет после реинтродукции волков ученые все еще спорят о том, насколько сильно хищники действительно изменили природу Йеллоустоуна, пишет Spacedaily.

До возвращения волков парк почти 70 лет оставался без своего главного хищника. Последнего волка здесь убили в 1926 году. За это время популяция лосей выросла вдесятеро и достигла около 19 тыс. особей к началу 1990-х годов.

Видео дня

Многочисленные стада лосей активно объедали молодые ивы, осины и тополя вдоль рек и ручьев. Это привело к сокращению численности бобров, которые зависели от этих деревьев как от источника пищи и строительного материала для плотин. Без бобровых плотин ручьи начали быстрее размывать берега, а уровень грунтовых вод постепенно снижался.

К 1995 году значительная часть территории Йеллоустоуна заметно изменилась: заболоченные участки исчезли, а многие речные долины превратились в сухие травянистые поля.

Теория, покорившая мир

Наибольшую известность получила теория экологов Уильяма Риппла и Роберта Бешты. Они утверждали, что волки запустили так называемый "трофический каскад".

Согласно этой гипотезе, хищники сократили численность лосей и изменили их поведение. В результате давление на молодые деревья уменьшилось, ивы и осины начали восстанавливаться, вслед за ними вернулись бобры, а затем начали меняться даже речные системы.

Широкую известность теория получила после выхода в 2014 году вирусного видео "Как волки меняют реки". В ролике утверждалось, что возвращение волков привело к масштабному восстановлению экосистемы, вплоть до изменения речных русел.

Новые исследования поставили под сомнение популярную версию

Однако ученые из Университета штата Колорадо посчитали, что реальная картина значительно сложнее.

Команда исследователей под руководством Томаса Хоббса и Дэвида Купера в течение 20 лет изучала северную часть парка. В ходе экспериментов ученые создавали искусственные бобровые плотины и ограничивали доступ лосей к отдельным участкам растительности.

Результаты показали, что отсутствие выпаса действительно способствует росту ив, однако гораздо более важным фактором оказалось восстановление гидрологического режима. Там, где плотины повышали уровень грунтовых вод, деревья росли значительно лучше независимо от присутствия лосей.

Исследователи пришли к выводу, что возвращение волков само по себе не смогло полностью восстановить прибрежные экосистемы северного Йеллоустоуна.

В ответ Риппл и Бешта заявили, что их коллеги изучали лишь часть территории парка и недооценили влияние хищников на более масштабные процессы. Научная дискуссия продолжается до сих пор.

В чем ученые согласны

Несмотря на разногласия, специалисты сошлись в нескольких ключевых выводах.

В настоящее время в Йеллоустоуне обитает около 100 волков. Численность лосей в северной части парка сократилась примерно на 70-80% по сравнению с показателями середины 1990-х годов. Некоторые заросли ив и сосен восстановились, а количество бобров на отдельных водемах увеличилось.

Однако главный вопрос до сих пор открыт: какую часть этих изменений можно напрямую связать с возвращением волков, а какую - с деятельностью бобров, влиянием других хищников, климатическими факторами и особенностями гидрологии.

Что показали 30 лет наблюдений

Сегодня исследователи признают, что популярная история о том, что волки "изменили реки", слишком упрощена.

Экосистема Йеллоустоуна действительно начала восстанавливаться после возвращения хищников, однако этот процесс оказался намного сложнее, чем предполагалось ранее. Некоторые речные долины восстановились лишь частично, популяции бобров все еще значительно ниже исторических значений, а многие изменения зависят от множества взаимосвязанных факторов.

Тем не менее ученые не сомневаются в главном: возвращение волков стало важнейшим событием для экосистемы парка. Но окончательный ответ на вопрос, насколько именно волки изменили Йеллоустоун, наука пока не дала.

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