В Новой Зеландии проведут расследование из-за слишком сложного экзамена по математике
15:53, 21 ноября 2017Курьёзы
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Многие задания в тесте были некорректно сформулированы или предназначались для более старших учеников.
Экзамен в стране сдают в 16 лет / фото mamapedia.com.ua
Министр образования Новой Зеландии приказал начать расследование из-за итогового школьного экзамена по математике, передает газета New Zealand Herald.
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Экзамен, который в стране сдают в 16 лет, состоялся 20 ноября. Как отмечается, многие задания в тесте были некорректно сформулированы или предназначались для более старших учеников. Издание пишет, что он «доводил до слез даже отличников».
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