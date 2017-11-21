В Новой Зеландии проведут расследование из-за слишком сложного экзамена по математике

Министр образования Новой Зеландии приказал начать расследование из-за итогового школьного экзамена по математике, передает газета New Zealand Herald.

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Экзамен, который в стране сдают в 16 лет, состоялся 20 ноября. Как отмечается, многие задания в тесте были некорректно сформулированы или предназначались для более старших учеников. Издание пишет, что он «доводил до слез даже отличников».

Как сообщал УНИАН, Пентагон ошибочно ретвитнул призыв к отставке Трампа.