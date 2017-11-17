Пентагон ошибочно ретвитнул призыв к отставке Трампа

Официальный профиль министерства обороны США в Twitter 16 ноября ретвитнул сообщение с призывом к импичменту президента Дональда Трампа. Об этом в Twitter сообщила представитель Пентагона Дана Уайт.

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"Оператор официального аккаунта @DeptofDefense в Twitter ошибочно ретвитнул контент, который не был бы одобрен министерством обороны. Оператор заметил эту ошибку и сразу же ее удалил", – пояснила она.

An authorized operator of the @DeptofDefense’s official Twitter site erroneously retweeted content that would not be endorsed by the Department of Defense. The operator caught this error and immediately deleted it. — Dana W. White - DoD (@ChiefPentSpox) 16 листопада 2017 р.

Минобороны США ретвитнуло пост пользователя Proud Resiste, в котором содержался призыв к отставке президента. "Решение простое. Рой Мур: уходи из предвыборной гонки. Эл Франкен: увольняйся из Конгресса. Дональд Трамп: уходи с президентской должности", – сказано в твите.

Как сообщал УНИАН, представители Демократической партии в Конгрессе США в среду объявили о начале процедуры импичмента президента Трампа, обвинив его в нарушении Конституции страны. Они объяснили, что выступить с этой инициативой их заставило «беспокойство о национальной безопасности государства».

В качестве причины для отстранения от власти авторы инициативы упомянули увольнение директора ФБР Джеймса Коми, нарушения так называемого Emoluments Clause, ограничивающего влияние иностранных правительств на внутреннюю политику США, а также действия, нарушающие принципы независимости органов правосудия и свободы прессы.