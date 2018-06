Пентагон ошибочно ретвитнул призыв к отставке Трампа

Официальный профиль министерства обороны США в Twitter 16 ноября ретвитнул сообщение с призывом к импичменту президента Дональда Трампа. Об этом в Twitter сообщила представитель Пентагона Дана Уайт.

"Оператор официального аккаунта @DeptofDefense в Twitter ошибочно ретвитнул контент, который не был бы одобрен министерством обороны. Оператор заметил эту ошибку и сразу же ее удалил", – пояснила она.

An authorized operator of the @DeptofDefense’s official Twitter site erroneously retweeted content that would not be endorsed by the Department of Defense. The operator caught this error and immediately deleted it.