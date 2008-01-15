Господа из российского МИД, больше внимания к подробностям!

Мнение

Работоспособность сотрудников Министерства иностранных дел Российской Федерации поражает. Не прошло и месяца с момента предыдущего заявления, в котором они на основании недостоверного сообщения обвинили гражданина Украины в преступлении, которое подпадает под статью 161 ( разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти). Учитывая ту ошибку, можно было бы надеяться на большее внимание к подробностям. Но как бы то ни было, мы должны воздать должное российской стороне, которая рьяно следит за выполнением Украиной международных обязательств. Безусловно, нужно со всей ответственностью относиться к любым обвинениям в игнорировании Украиной требований международных соглашений. Тем более, когда речь идет о наивысшем суде государства – Конституционный.

В соответствии с решением от 24 декабря в 2007 г., которое так обеспокоило российское министерство, все иностранные фильмы (в т.ч. русскоязычные) должны дублироваться или озвучиваться на украинском языке. По мнению уважаемых представителей МИД России, «Это оказалось очередным подтверждением нежелания украинской власти полностью и добросовестно выполнять свои международные обязательства. Действия, которые осуществляются в отрасли кинематографии, не отвечают п. 4 ст. 11 Европейской хартии региональных языков или миноритарных языков, которая предусматривает поощрение властью распространения кинопродукции на языках меньшинств».

Но этим не ограничивается беспокойство России о судебных решениях в соседнем государстве. В заявлении пишется, что «принятые в соответствии с Хартией решения областных и городских властей ряда регионов Украины о предоставлении русскому языку статуса регионального признаны такими, что не отвечают Конституции страны, и опротестованы прокуратурой».

В Министерстве решили обойтись без подробностей, но одна деталь является существенной. Все эти решения признаны неконституционными не политиками, а украинскими судами.

Однако надеемся, что сможем порадовать Министерство. Напомним об одной статье, которую, возможно, уважаемый министерский коллектив просмотрел в попытке уследить за всеми региональными сообщениями. Имеем в виду интервью, которое дал «Зеркалу недели» высокопоставленный сотрудник секретариата Совета Европы по вопросам имплементации Европейской хартии региональных или миноритарных языков Хасан Бермек. Приводим слова господина Бермека: «В соответствии с положениями хартии, предоставлять языку определенный статус могут только органы центральной власти». Дальше он отмечает, что «лишь центральные органы власти каждого государства, которое ратифицировало хартию, уполномочены решать, какой язык на какой территории является региональным или миноритарным».

Пусть МИД России не волнуется. Своими решениями украинские суды отменили акты, которые местные власти приняли вне своей компетенции.

Можем лишь сожалеть, что такую статью упустили из виду весьма дотошные сотрудники министерства. Но с кем не бывает?

Особого внимания, по нашему мнению, заслуживают комментарии о Хартии и новых государствах: «Во время разработки нашей хартии ситуация в Западной Европе не предусматривала такого развития событий, которое мы наблюдаем в настоящее время в Восточной Европе и, в частности, в Украине. Именно поэтому в большинстве статей хартии речь идет о языках, традиционных для этой территории, но которые используются в меньшей мере, чем государственный язык или языки... Но в любом случае ни одно из положений хартии не может трактоваться так, чтобы это приуменьшало значение государственного языка».

Никто не утверждает, что местная власть в некоторых областях или, конечно, МИД России, преднамеренно взрывают статус государственного языка. Тем не менее, когда видим, как часто используется русский язык в повседневной жизни и насколько сильно влияние российских финансовых интересов в издательском деле, в СМИ и кинематографии, тяжело всерьез сомневаться относительно того, какой именно язык нуждается в защите.

Показательным является случай с Сергеем Мельничуком, студентом из Луганска, которому пришлось через суд отстоять свое право учиться на украинском языке. Стоит также отметить, что после судебного решения в его пользу Сергей Мельничук испытывал разные виды давления и даже преследования.

Мы не первый раз встречаем подобные мысли по поводу отношения украинской власти к меньшинствам и миноритарным языкам. Когда читаешь некоторые статьи, как например «Диктатура мовы», тяжело не заподозрить, что автор просто не в ту страну попал, а своему начальству считал за лучше ничего не говорить, настолько поразительно расходится репортаж с действительностью. Тяжело не прийти к выводу, что для некоторых людей тема Хартии и ситуации в Украине существует в каком-то виртуальном измерении, которое едва-едва соотносится с реальным миром. Ведь можно просто покататься в городском транспорте по Киеву, столице Украины, чтобы отогнать любые опасения относительно порабощенного состояния русского языка. Обеспокоенность вызывает скорее то, как редко можно услышать украинский язык.

Не помешает обратить внимание на предысторию. На исходе 2006 г. дистрибьюторы отказались придерживаться установленных квот обязательного дублирования фильмов по-украински для проката, демонстрации и домашнего видео. Правительство в свою очередь ничего не делало, чтобы обеспечить выполнение квот. На фоне опасений за будущее украиноязычного кино возникла гражданская инициатива «Кино-перевод». За считанные месяцы набрались огромное количество людей, готовых бойкотировать фильмы с русскоязычным дублированием вместо украинского.

Немалое количество людей, которые используют русский язык в быту, вынуждает скептически относиться к обвинениям в дискриминации русскоязычной части населения. Подобные утверждения полностью искажают реальную картину. Бросается в глаза как раз языковая терпимость в Украине. По телевизору или на радио слышишь, как собеседники без всяких проблем и без напряжения общаются на удобном им языке. Известный телеведущий Савик Шустер, которого фактически вытеснили из российских СМИ, перебрался в Украину, где успешно продолжил свою популярную передачу «Свобода слова». Никакого давления ни по мнениям, ни относительно языка общения.

Возможно, российская власть просто не успела обстоятельно изучить требования Европейской хартии региональных или миноритарных языков? Надеемся, что Россия как можно скорее присоединится к Украине и другим европейским государствам, которые ратифицировали этот важный документ.

Между тем поездка в Украину могла бы устранить недоразумение и помочь избежать далеких от истины заявлений. Будем лишь рады визитам и заверяем уважаемых представителей Министерства иностранных дел России, что не нужно опасаться ни языкового барьера, ни, мы надеемся, иных проблем с пониманием.

Галя Койнаш, Харьковская правозащитная группа