Энергетические маневры Кремля

16:22, 28 декабря 2012
Разное
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Москва для сохранения позиций на газовых рынках в ЕС вынужденно реструктуризирует экспортных монополистов, предлагая вместо одного «Газпрома» тройку монополий, что вполне устраивает европейские официальные структуры и энергетические концерны.

В условиях ослабления газовых позиций России в Европе, Владимир Путин вынужден пойти на формальный частичный компромисс с еврочиновниками и новым законодательством ЕС в сфере энергетики. Нынешний российский президент не раз озвучивал свое негативное отношение к «Третьему энергетическому пакету ЕС», предусматривающему либерализацию энергорынка через обязательное разделение вертикально-интегрированных энергокомпаний на добывающие, транспортирующие и распределительные структуры.

Владимир Путин продолжает публично отстаивать «несправедливость» европейского подхода к России в сфере энергетики и сейчас. На недавнем саммите ЕС-Россия в Брюсселе президент РФ в словесной дуэли с президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу в очередной раз попытался доказать неправоту подхода ЕС и его лидеров, ссылаясь на статью 34 (указывает на невозможность большего ужесточения и контроля взаимной деятельности компаний сторон, чем на момент подписания соглашения) базового договора о Партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Россией. Путин прямо сказал в микрофон, что Баррозу «не прав, и он это знает». На это президент Еврокомиссии ответил, что главная проблема с Россией в энергетике состоит в том, что Москва своей ценовой политикой оказывает слишком сильное давление на газовый рынок, создавая монопольные и доминирующие позиции для своей компании, чего не происходит с Норвегией и другими экспортерами газа в ЕС.

Понимая бесперспективность «лобовой атаки» и нулевые шансы на отмену «Третьего энергопакета», Россия активно начала развивать обходной маневр. Евросоюзу будет предложена «либерализация» российского газового сектора в виде дробления единственного экспортного газового монополиста «Газпрома» на новую российскую энерготройку – «Газпром» - «НОВАТЭК» - «Роснефть». При этом произойдет и раздел в сфере самого газового экспорта. В частности, «НОВАТЭКу» отдадут монопольное право развития и экспорта СПГ – сегмента газового рынка, на котором позиции России сейчас крайне слабы. Решение об этом уже готовится в министерстве энергетики РФ. На переходном этапе экспорт СПГ будет происходить в партнерстве «НОВАТЭКа» и «Газпрома». Один из базовых проектов на этом направлении – «Ямал СПГ», предусматривающий участие французской компании «Total».

Что касается «Роснефти», то после покупки 50% «ТНК-ВР» (оплата которых будет осуществлена объемом нефти до 67 млн. тонн в кредит) компания стала крупнейшим игроком в сфере добычи нефти и газа. Получив контроль над «Итерой» и заключив 25-летний контракт с «Интер РАО», Игорь Сечин не скрывает, что планирует нарастить до 2016 года ежегодный объем поставок газа до 70 куб. млрд. в год, выйдя на третье место после «Газпрома» и «НОВАТЭКа». Основной акцент компании будет осуществлен на внутренних потребителей, но также и на газовые рынки соседних с Россией стран, в том числе Украины.

Учитывая озвученные правительством России возможные планы приватизации энергетических монополистов «Газпрома» и «Росфнети» не ранее 2015-2016 годов, нефтегазовые компании стран-членов ЕС получают еще один дополнительный стимул для поддержки новой российской энерготройки. Ведь через несколько лет во время приватизации в РФ они вполне реально смогут претендовать на свою долю российского нефтегазового сектора. Таким образом, Владимир Путин проводит политику на постепенное выведение в перспективе энергетических госмонополий из-под контроля государства, объясняя это необходимостью удержания позиций на газовом рынке ЕС, а также формируя базу для слияния российских и западных энергетических транснациональных корпораций через приватизацию.       

Нынешним ответом Владимира Путина на жесткость европейских чиновников в энергетическом сотрудничестве стало объединение усилий Геннадия Тимченка, Леонида Михельсона, Игоря Сечина и Алексея Миллера. Формально со стороны России на рынке экспорта газа в Европу появятся новые игроки. Крупнейших европейских энергетических компаний, также во многом недовольных «Третьим энергопакетом», обходные маневры российских властей вполне устраивают. На фоне политического охлаждения отношений между Москвой и Брюсселем бизнес демонстрирует более гибкие подходы к поискам компромиссов. 

Украина, в целом, выиграет от постепенного перехода России на правила «Третьего энергопакета». Это проявится и в уменьшении газового давления Москвы на Киев через возможность поставок газа компаниями стран-членов ЕС через украинскую западную границу. Также может стать реальной возможность использования ГТС России для импорта в Украину среднеазиатского газа. Высока вероятность и гарантированного максимального использования газовых транзитных возможностей Украины с заполнением как самой «трубы», так и хранилищ газа. Не исключено, что «газовое упрямство» Кремля сыграет на руку Украине через вынужденную трансформацию российской энергополитики по стандартам ЕС.

Роман Рукомеда,

политический эксперт

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