12 февраля Ruslan Egorov Quartet с концертом «Romantic Jazz» в Caribbean Club Concert Hall.

Откройте сердце искренним чувствам и хорошей музыке! 12 февраля Caribbean Club Concert Hall приглашает на романтический концерт звезд украинской джазовой сцены - Ruslan Egorov Quartet.

«Romantic Jazz» - это изысканная музыкальная программа в исполнении одного из лучших джаз-бэндов Украины.

В программе вечера лучшие песни о главном чувстве: «My funny Valentine», «I Just Called to Say I Love You», «This can not be love», «L.O.V.E». Они очаруют вас своими счастливыми, грустными и трогательными историями.

«Romantic Jazz» стоит посетить, потому что в этот вечер на сцене:

- четверка лучших джазменов Украины;

- вживую прозвучат всемирные хиты о любви;

- коллектив профессионалов, известный поклонникам джаза уже более 7 лет;

- оригинальные авторские аранжировки;

- Руслан Егоров - «золотой» голос украинской сцены, его сильный и чувственный вокал добавляет музыке особый шарм.

В составе квартета Руслана Егорова выдающиеся персоналии украинской джазовой сцены:

Руслан Егоров - вокал, клавиши

Дмитрий "Бобин" Александров - тенор-саксофон

Николай Кистенев - контрабас

Павел Галицкий - барабаны

Вы получите удовольствие от джаза в уютной атмосфере Caribbean Club Concert Hall!

Билеты здесь: http://clc.to/l7mq-g