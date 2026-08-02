Конец сверхдержавы: Пентагон тайно признал, что больше не способен защитить Израиль, – WP

Неспособность защитить стратегического союзника от не самого сильного противника ставит крест на доминировании США в мире.

Командующий Европейским командованием Вооруженных сил США генерал Алексус Гринкевич в частном порядке предупредил руководство Пентагона, что имеющихся военно-морских сил уже недостаточно для дальнейшей защиты Израиля от иранских баллистических ракет. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ситуацией.

По данным издания, на этой неделе генерал направил письменное сообщение высокопоставленным чиновникам Министерства обороны США, в котором отметил, что без получения еще одного эсминца ВМС ему придется пересмотреть приоритеты обороны. Как рассказывают собеседники газеты, военный предупредил, что в таких условиях будет вынужден поставить защиту территории Соединенных Штатов выше обороны Израиля.

Как отмечает издание, подобные обращения являются обычной практикой, когда командующие сообщают Пентагону о рисках, возникающих из-за ограниченности ресурсов. В то же время, как отмечает WP, это предупреждение прозвучало на фоне пятимесячной войны между США и Ираном. После срыва мирных переговоров между Вашингтоном и Тегераном боевые действия вновь активизировались почти до ежедневного уровня, а интенсивное применение систем противоракетной обороны существенно сократило запасы американского вооружения.

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Особенно серьезная нагрузка, как говорится в публикации, пришлась на ВМС США. Администрация президента Дональда Трампа приказала осуществлять блокаду иранских портов после перекрытия Ираном Ормузского пролива. Это не только увеличило потребность в военно-морских силах, но и нарушило глобальные поставки нефти и других товаров.

Американские эсминцы в восточной части Средиземного моря уже много лет участвуют в защите Израиля. Оснащенные современными радарами и ракетными комплексами корабли перехватывают не только иранские ракеты, но и ракеты йеменских хуситов, которых поддерживает Тегеран. Координацию этой миссии осуществляет Европейское командование США, которое параллельно должно сохранять готовность к возможным угрозам со стороны России и выполнять обязательства перед союзниками по НАТО.

Как пишет The Washington Post, проблему усугубляют высокая интенсивность боевых операций и необходимость технического обслуживания кораблей. По информации американских чиновников, в настоящее время два эсминца находятся в Средиземном море, ещё три – на базе Рота в Испании. Кроме того, значительная группировка ВМС США, включая два авианосца и не менее пятнадцати боевых кораблей, действует в Аравийском море, обеспечивая блокаду иранских портов и сопровождение судоходства в Ормузском проливе.

Издание также напоминает, что, по предварительным оценкам Пентагона, именно американские силы взяли на себя основную нагрузку по перехвату иранских баллистических ракет во время активной фазы войны с Ираном. Американцы использовали свои наземные комплексы THAAD и ракеты-перехватчики, запущенные с эсминцев в Средиземном море, значительно чаще, чем израильские системы ПВО.

Директор проекта противоракетной обороны Центра стратегических и международных исследований Том Карако считает, что предупреждение генерала демонстрирует масштаб проблем, с которыми столкнулось американское военное руководство.

"Нахождение в условиях военного положения неизбежно скажется на уровне боевой готовности и запасах боеприпасов. Теперь вопрос в том: какова здесь стратегия?" – отметил он.

Война в Иране

Как писал УНИАН, конфликт между США и Ираном, продолжающийся уже шесть месяцев, все больше выглядит как стратегическое поражение Вашингтона, ведь ни одна из ключевых целей президента Трампа не была достигнута. При этом Иран сохраняет контроль над Ормузским проливом и продолжает развивать свои ракетную и ядерную программы.

Из-за этого союзники США сомневаются в способности Вашингтона гарантировать глобальную стабильность. Эксперты отмечают, что война нанесла серьёзный удар по авторитету Америки и Израиля, а нехватка систем ПВО уже сказывается на поддержке других партнёров, включая Украину.

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