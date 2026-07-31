В НАТО обсуждают размещение ядерного оружия в Польше, Финляндии или Литве

В частности, Польша планирует присоединиться к программе Nuclear Sharing.

В НАТО обсуждают возможность размещения дополнительного американского ядерного оружия в Европе. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

Отмечается, что на фоне угрозы со стороны России НАТО рассматривает возможность размещение американских ядерных вооружений на территории европейских стран. Потенциальными странами для этого могут стать Польша, Финляндия и Литва.

В издании напомнили, что Польша планирует присоединиться к программе Nuclear Sharing, Финляндия отменила исторический запрет на ввоз и транзит ядерного оружия, а в Литве парламент рассматривает законопроект, который должен убрать из конституции запрет на размещение ядерного оружия.

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Кроме того, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил в разговоре с журналистами, что Альянс действительно обсуждает возможную адаптацию своего ядерного потенциала. Однако он отказался раскрывать детали.

Американский эксперт по ядерному оружию Роберт Питерс сказал журналистам, что США могут усилить ядерное присутствие в Европе в течение ближайших 24 месяцев. Он считает, что целесообразным может быть дополнительное размещение от 100 до 150 нестратегических ядерных боеприпасов. По его словам, с этой целью в Польше и Финляндии может потребоваться строительство новых хранилищ.

Однако бывший директор НАТО по ядерной политике Джим Стоукс отметил в разговоре с журналистами, что с военной точки зрения перенос американского ядерного оружия ближе к границам России не является необходимым. Он добавил, что соответствующие задачи могут выполняться и с баз в Западной Европе.

РФ ищет способы вывести ядерное оружие в ближний космос

Ранее главный командующий Космическими силами Германии генерал-майор Михаэль Траут заявил, что нельзя исключать, что в РФ разрабатывают технологию вывода ядерной боеголовки в космос. По его словам, использование подобного оружия в космосе может парализовать работу спутников и сделать часть орбиты непригодной для использования на десятилетия.

Германия работает над тем, чтобы превратить космос в центральный столп своей оборонной политики. Эта стратегия предусматривает защиту космического пространства и ограничения для работы противника в космосе. Траут добавил, что эффективное сдерживание должно включать и наступательную составляющую, а также возможность перехватить инициативу.

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