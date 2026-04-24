Трамп разозлился из-за заявления принца Гарри о США и Украине

Трамп также прокомментировал информацию о приглашении Путина на саммит G20.

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на младшего сына короля Великобритании принца Гарри после его призыва к США соблюдать свои обязательства в войне в Украине, пишет Sky News.

Во время визита в Киев принц Гарри призвал американское руководство соблюдать свои "международные договорные обязательства".

"Соединенные Штаты играют уникальную роль в этой истории. Не только из-за своей мощи, но и потому, что, когда Украина отказалась от ядерного оружия, Америка была частью гарантии того, что суверенитет и границы Украины будут соблюдены. Это момент для американского лидерства, момент для Америки, чтобы показать, что она может выполнять свои международные договорные обязательства – не из благотворительности, а из-за своей неизменной роли в глобальной безопасности и стратегической стабильности", - заявил он.

Видео дня

В ответ Трамп заявил, что принц Гарри "не выражает мнение Великобритании".

"Я думаю, что я выражаю мнение Великобритании больше, чем принц Гарри… Но я очень ценю его совет", – сказал Трамп.

Также Трамп прокомментировал инфорацию в СМИ о том, что США пригласили российского лидера Владимира Путина на саммит G20 в Майами. Президент США ответил, что это не соответствует действительности, но считает такой вариант "полезным".

"Я не приглашал Путина на саммит G20, но если бы он приехал, это, наверное, было бы очень полезно", - сказал Трамп.

Трамп и Украина - новости

Издание The New York Times сообщило, что украинские чиновники якобы предлагали назвать неоккупированную часть Донбасса в честь президента США Дональда Трампа – "Донниленд". Отмечается, что это было частью попыток Украины убедить администрацию Трампа более решительно противостоять территориальным требованиям страны-агрессора России.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на эти заявления. Он отметил, что в официальных документах по переговорам других терминов, кроме "Донецкая область", "Луганская область", "наш Донбасс", "территория Украины", нет.

