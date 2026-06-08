'Это не просто варварство': Плетенчук объяснил, была ли атака РФ на гражданские суда случайной

Как объяснил военный, россияне мечтают перекрыть морской коридор.

Атака на два гражданских поисково-спасательных судна, которую Россия осуществила 6 июня, не могла быть случайностью, потому что это - небольшие подвижные "цели", которые можно поразить только намеренно. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, которого, в частности, попросили рассказать о том, что известно на сегодняшний день о состоянии раненых спасателей.

"Могу только сказать, что после того, как мы получили соответствующий приказ, катера Военно-морских сил подошли и эвакуировали пострадавших, среди них были и раненые. Соответственно, доставили их в медицинские учреждения Одессы. Дальнейшая их судьба будет обнародована позже…", - сказал пресс-секретарь.

Он пояснил, что ВМС выполнили свою задачу, а сейчас свою задачу уже выполняют медики, специалисты, которые "спасают спасателей".

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"Это на самом деле выглядит сюрреалистично, потому что эти спасатели (пострадавшие - УНИАН) сами фактически выполняют роль и скорой помощи, и пожарных, и всего одновременно, когда речь идет о безопасности гражданского судоходства. Это не просто дикость - это терроризм. Конечно, эти атаки были целенаправленными", - подчеркнул Плетенчук.

Он отметил, что поразить такую небольшую, подвижную цель в море возможно только намеренно - через прямой канал управления дронами, которые враг для этого применил.

По словам военного, эта атака является попыткой повлиять на работу украинского "зернового коридора", но, несмотря ни на что, он работает.

"Для россиян это мечта - заблокировать наш морской экспорт, импорт, потому что прекрасно понимают, что для Украины, как и для всего мира, это основной экспортно-импортный канал", - отметил представитель ВМС Украины.

Военно-морские силы ВСУ, в том числе выполняющие задачи в составе ПВО Украины, и в дальнейшем будут обеспечивать работу морского коридора для гражданского судоходства, подчеркнул Плетенчук.

Атаки РФ в Черном море - что известно

Как писал УНИАН, 6 июня россияне атаковали два гражданских поисково-спасательных судна в Черном море, чем грубо нарушили нормы международного права. Катера Морской поисково-спасательной службы выполняли гуманитарную миссию в пределах украинского морского коридора.

Известно, что в результате удара на судах есть пострадавшие. Малые береговые поисково-спасательные суда находятся под специальной защитой в соответствии с международным гуманитарным правом. Оба судна имели соответствующий цвет и обозначения SAR, что является аббревиатурой от Search and Rescue - Поиск и Спасение.

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