Несмотря на более чем четырехлетние санкции Европейского Союза против российской металлургии, Бельгия остается одним из крупнейших импортеров российской стальной продукции. Как пишет Kyiv Independent, этому способствует исключение в санкционном режиме, которое разрешает поставки стальных полуфабрикатов, так называемых слябов, из России на европейские предприятия группы NLMK, принадлежащей российскому олигарху Владимиру Лисину.

Издание отмечает, что после начала полномасштабного вторжения большинство видов российской металлопродукции попали под санкции ЕС, однако полуфабрикаты были исключены из-под ограничений. Лишь в декабре 2023 года Евросоюз согласовал постепенный отказ от импорта российских слябов, но окончательно этот запрет вступит в силу только 30 сентября 2028 года.

В настоящее время Россия обеспечивает 58% всех поставок слябов в ЕС из третьих стран, и около трети этого объема поступает именно в Бельгию. По данным европейской ассоциации Eurometal, российские полуфабрикаты продаются по чрезвычайно низким ценам, что создает конкурентные преимущества для отдельных европейских производителей.

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Особое внимание издание обращает на владельца NLMK Владимира Лисина: олигарх, состояние которого Bloomberg оценивает в $23,5 млрд, находится под санкциями Украины, Канады и Австралии. Но санкции Европейского Союза против него до сих пор не введены.

По информации Kyiv Independent, во время обсуждения санкционных пакетов имя Лисина неоднократно появлялось среди потенциальных кандидатов для ограничений, однако каждый раз исключалось из финальных списков. Бельгия официально подтвердила, что выступала против его включения в санкционный список, аргументируя это рисками для рабочих мест и промышленных предприятий в стране. Хотя фактически речь идет о сохранении источника доходов для одного из самых богатых российских олигархов во время войны против Украины.

Украинский народный депутат Алексей Гончаренко заявил изданию, что приобретение промышленных активов в ЕС могло стать для Лисина своеобразной "страховкой" от попадания под европейские санкции.

В Европарламенте также звучит критика действующего подхода: некоторые депутаты отмечают, что ЕС продолжает импортировать значительные объемы российской стали, несмотря на заявленную политику экономического давления на Кремль.

Несмотря на заявления бельгийских властей о готовности выполнить график полного отказа от российских слябов к 2028 году, дискуссия вокруг деятельности NLMK и отсутствия санкций против Лисина продолжается. Часть европейских политиков и общественных инициатив уже призывает к немедленному запрету торговли российской сталью, считая, что экономические трудности не могут служить оправданием для сохранения зависимости от российской металлургической продукции.

Как известно, владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин ведет активное сотрудничество с российскими предприятиями, производящими ракеты, дроны и ядерное оружие. В то же время два завода Лисина продолжают спокойно работать прямо в пригороде Брюсселя.

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