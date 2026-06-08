'Я открыла для себя скрытые виды на Эйфелеву башню': туристка нашла малоизвестный район Парижа

Путешественницу поразили элегантные мавзолеи, многие из которых принадлежат французским аристократам и художникам XIX века.

Путешественницу поразили элегантные мавзолеи, многие из которых принадлежат французским аристократам и художникам XIX века.

О необычной экскурсии по Парижу рассказала путешественница Амелия Нит, которая потрясена невероятной возможностью прогуляться по историческому центру без толп и сделать интересные фото Эйфелевой башни с эспланады Трокадеро, пишет The Independent.

"С моим ростом в полтора метра фото популярных достопримечательностей редко получаются идеальными, но я все равно не могу удержаться от соблазна присоединиться к армии туристов с селфи-палками и смартфонами, которые пытаются запечатлеть одно из самых известных сооружений мира", - отмечает Нит.

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По ее словам, она присоединилась к туристической группе Intrepid Travel, которая обещала показать Эйфелеву башню, одновременно уводя людей как можно дальше от переполненных туристами районов Парижа, страдающих от чрезмерного туризма.

Новые однодневные туры Uncommon, разработанные местными командами и запущенные в Париже, Венеции и Барселоне, призваны показать: популярные города все еще можно исследовать ответственно - посещая менее известные кварталы, поддерживая местный бизнес и погружаясь в настоящую культуру города. Нит встретила свою гида и автора маршрута Сесилию Гарсию Риглос возле Музея человека на эспланаде Трокадеро. Это место известно открытым панорамным видом на Эйфелеву башню и неизменно привлекает толпы туристов. Целью прогулки было полюбоваться башней, одновременно открывая для себя прелести Паси - богатого района в 16-м округе Парижа, который туристы посещают гораздо реже, чем соседний Трокадеро.

Всего за несколько минут группа добралась до первой остановки на окраине Паси - тихих садов в английском стиле на западной стороне садов Трокадеро. Извилистые тропинки, изящные пруды, мостики и густые зеленые насаждения среди декоративных скал создавали атмосферу настоящего скрытого уголка Парижа.

Сквозь деревья открывался живописный вид на Эйфелеву башню, а вдоль аллей стояли обломки памятников и зданий, спасенные после разрушений во время революционного восстания Парижской коммуны 1871 года, рассказывает женщина.

"Гуляя по парку, я не могла не заметить, насколько здесь мало людей…Я предположила, что дело в буднем дне, но Сесилия объяснила: туристы настолько увлечены знаменитой смотровой площадкой Трокадеро в нескольких шагах отсюда, что просто не замечают этот парк. Далее мы отправились к так называемому "молчаливому соседу" Эйфелевой башни - кладбищу Пасси. Отсюда открывается великолепный вид на достопримечательность через Сену, а главное - без толп туристов, что позволило мне спокойно сделать фото", - отметила туристка.

Еще больше ее поразили элегантные мавзолеи, многие из которых принадлежат французским аристократам и художникам XIX века, среди них - композитор Клод Дебюсси, автор знаменитой "Clair de Lune".

Район Паси считается одним из самых богатых в Париже. Его отличают кремовые дома в стиле Османа с аккуратными коваными балконами и идеально симметричными окнами. Когда-то это была отдельная деревня, которую впоследствии поглотил город.

"Мы остановились на крытом рынке Паси, где попробовали невероятно маслянистую выпечку в Golosa Patisserie - нечто среднее между круассаном и бриошем. Несмотря на это, я все же нашла место еще и для крепа и кофе в Chez Marie-Do. Я пыталась перенять французскую привычку пить черный кофе, но быстро сдалась и попросила добавить немного молока. Подкрепившись кофеином и углеводами, мы продолжили прогулку по рынку вместе с местными жителями, которые покупали сыр, свежую рыбу и деликатесы в португальском отделе", - рассказала Нит.

Затем группа направилась по Rue de l’Annonciation - пешеходной улице Паси, заполненной ресторанами, продуктовыми лавками и кафе, пока не добралась до Maison de Balzac - бывшего дома французского писателя Оноре де Бальзака. Небольшой внутренний сад, куда можно попасть бесплатно, оказался настоящим оазисом: ухоженные газоны, фруктовые деревья вдоль стен и еще один великолепный вид на Эйфелеву башню.

В конце экскурсии группа случайно наткнулась на Avenue de Camoens - короткую мощеную улицу, известную как популярное место для фото с Эйфелевой башней на заднем плане. Пока люди выстраивались в очередь, чтобы сделать идеальный кадр для Instagram на лестнице, Нит заметила коробку с замками, оставленную на земле. Так называемые "замки любви", говорит она, давно стали туристической традицией Парижа, которая впоследствии распространилась по всему миру. Влюбленные обычно вешают замок на ограду и выбрасывают ключ в воду как символ своих чувств.

Впрочем, в Париже эту практику уже запретили на мостах после того, как мост Пон-д’Иен начал разрушаться под весом тысяч замков, что вызвало опасения по поводу безопасности. Однако туристы все еще вешают их на заборы и другие ограждения.

"И хотя для кого-то такой замок может быть частью особого момента во время поездки, на самом деле это создает дополнительные проблемы для местного сообщества, которому приходится все убирать. Это напомнило мне, насколько важно туристам оставлять после себя положительный след в местах, где они создают свои воспоминания: поддерживать небольшие местные предприятия, помогать снижать нагрузку на перенасыщенные туристами районы и открывать для себя менее популярные локации", - отмечает путешественница.

Она вместе с другими участниками экскурсии также прошла по мощеным улицам старого Пасси, который когда-то был деревней, добралась до парка Пасси - еще одного зеленого уголка, казавшегося секретом, известным только местным жителям, - а затем спустилась к Сене и вышла на мост Бир-Хакейм.

По ее словам, сам мост вряд ли можно назвать самым красивым в Париже: его стальные конструкции поддерживают два уровня - один для поездов, другой для автомобилей. Но виды на Сену здесь выглядят по-настоящему кинематографично.

Как попасть на тур

Двухчасовой тур Uncommon Paris от Intrepid стоит от £47,50 с человека. Можно присоединиться к группе до 12 человек или заказать частную экскурсию минимум для двух участников.

В стоимость входят пешеходная экскурсия с гидом, вход на кладбище Пасси, дегустация местной выпечки и классический французский кофе.

Тур стартует у Musée de l’Homme со вторника по воскресенье в 10:00, а также имеет дополнительные выезды каждую субботу в 15:00.

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