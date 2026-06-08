ВСУ нанесли удар по нефтебазам в Крыму и пункту управления ФСБ, – Генштаб

Ночь на 7 июня оказалась чрезвычайно напряженной для российских оккупантов сразу в нескольких регионах.

В ночь на 7 июня подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтебазе "Семиколодезянская" в районе населенного пункта Ленино на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, на территории объекта зафиксировано возгорание.

В публикации в Telegram отмечается, что нефтебаза "Семиколодезянская" является одним из крупнейших центров хранения и перевалки нефтепродуктов в восточной части Крымского полуострова. Объект используется для накопления запасов топлива и обеспечения потребностей российской военной группировки.

Украинские военные также нанесли удар по нефтебазе в районе Феодосии на временно оккупированной территории украинского Крыма. Феодосийская нефтебаза является крупнейшим нефтеперевалочным комплексом временно оккупированного Крыма. Мощности объекта позволяют перегружать до 10-12 млн тонн нефтепродуктов в год. Его инфраструктура обеспечивает прием, хранение и распределение нефтепродуктов для нужд военных формирований государства-агрессора.

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Кроме того, Силы обороны Украины нанесли удары по пункту управления ФСБ Российской Федерации в районе Волоконовки Белгородской области и поразили склад боеприпасов противника в районе Свободного в Донецкой области.

Также нанесены удары по районам сосредоточения личного состава оккупантов в районах Счастья в Луганской области и Благодатного в Донецкой области.

Удары по РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе, 31 мая, в результате удара крылатыми ракетами "Нептун" по Новошахтинскому НПЗ в Ростовской области были поражены две установки первичной переработки нефти – АВТ-1 и АВТ-2, с последующим пожаром на территории предприятия.

По результатам удара по ЛВС "Лазарево" в Кировской области повреждения получили два резервуара РВС-50000 м³ и здания магистральных насосных станций. А на Саратовском НПЗ были поражены установки первичной переработки нефти АВТ-6.

В Генштабе сообщили о новых успешных атаках Сил обороны 1 июня и в ночь на 2 июня. Среди них – российский НПЗ "Ильский" в Краснодарском крае. В результате атаки на заводе начался пожар. Поражение цели было подтверждено. В настоящее время уточняются масштабы повреждений.

НПЗ "Ильский" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга Российской Федерации. Мощность переработки составляет около 6,6 млн тонн нефти в год. Завод производит нефтепродукты, которые используются, в частности, для обеспечения вооруженных сил РФ.

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