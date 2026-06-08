Самолеты НАТО сбили дрон, нарушивший воздушное пространство Латвии

В Риге заявляют, что аппарат сбился с курса из-за российской радиоэлектронной борьбы, а подобные инциденты в регионе становятся всё более частыми.

Французские истребители, выполняющие миссию НАТО в Балтийском регионе, уничтожили беспилотник после его вторжения в воздушное пространство Латвии. В Риге заявили, что инцидент стал следствием российской радиоэлектронной борьбы, сообщают Bloomberg и Reuters.

Тип и принадлежность аппарата официально не раскрываются. В то же время латвийская армия подтвердила, что цель была уничтожена французскими самолетами.

Инцидент стал уже вторым случаем применения боевой авиации НАТО против беспилотников в Балтийском регионе за последние два месяца. В мае военный самолет Альянса сбил украинский беспилотник над территорией Эстонии после того, как тот потерял управление и залетел в воздушное пространство страны.

Видео дня

В Латвии признают, что в последнее время все чаще сталкиваются с проблемой дронов, пересекающих границу с Россией. Часть таких аппаратов, по данным властей, являются украинскими беспилотниками, сбивающимися с маршрута из-за подавления навигационных сигналов.

Напряженность растет по всему региону

На фоне войны в Украине инциденты с беспилотниками участились и в других странах Восточной Европы. В понедельник беспилотник упал и взорвался вблизи села в Молдове. Пострадавших не было. Министерство иностранных дел страны сообщило о консультациях с украинской стороной и одновременно осудило российские атаки против Украины.

Ранее Румыния обвинила Москву в "серьезной и безответственной эскалации" после того, как один из дронов врезался в жилой дом и ранил двух человек. Еще один инцидент произошел в порту Констанца, где взорвался морской беспилотник.

Вас также могут заинтересовать новости: